Noboa impondrá aranceles del 30 por ciento a importaciones colombianas por “falta de cooperación en seguridad”

jueves, enero 22, 2026

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su Gobierno aplicará un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, en una medida que busca presionar a ese país para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el avance del crimen organizado transnacional y el impacto de la violencia en la frontera norte.

Según autoridades ecuatorianas, la falta de acciones coordinadas por parte de Colombia ha dificultado el control de grupos armados, el narcotráfico y otras economías ilegales que operan a ambos lados de la frontera. El arancel, de carácter excepcional, se plantea como una herramienta de política comercial con fines de seguridad nacional.

La medida ha generado reacciones inmediatas en el ámbito económico y diplomático. Sectores empresariales colombianos advirtieron sobre posibles afectaciones al comercio bilateral, mientras analistas señalan que el anuncio podría tensar una relación históricamente estratégica para ambos países. Ecuador importa desde Colombia una amplia gama de productos, incluidos alimentos, insumos industriales y bienes de consumo.

Desde el Gobierno ecuatoriano se ha insistido en que la decisión no busca una confrontación comercial, sino un llamado de atención para fortalecer los mecanismos conjuntos de seguridad. Noboa ha reiterado que la lucha contra el crimen organizado requiere corresponsabilidad regional y acciones concretas, especialmente en zonas fronterizas vulnerables.

El anuncio se da en momentos en que Ecuador enfrenta una de las crisis de seguridad más severas de su historia reciente, lo que ha llevado al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias tanto en el ámbito interno como en su política exterior.

Relevancia para Ecuador:

La decisión marca un giro firme en la política exterior ecuatoriana, al vincular directamente comercio y seguridad, y refleja la prioridad absoluta que el Gobierno ha dado al combate contra el crimen organizado.

Foto de portada: El presidente Daniel Noboa durante una sesión oficial del Gobierno ecuatoriano.

Crédito: Presidencia de la República.