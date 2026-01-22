LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Noboa impondrá aranceles del 30 por ciento a importaciones colombianas por “falta de cooperación en seguridad”

Redacción
jueves, enero 22, 2026
El Gobierno del Ecuador anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, como respuesta a lo que considera una insuficiente cooperación en materia de seguridad fronteriza.
Tiempo de lectura: 2 minutos

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su Gobierno aplicará un arancel del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, en una medida que busca presionar a ese país para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. La decisión se produce en un contexto de creciente preocupación por el avance del crimen organizado transnacional y el impacto de la violencia en la frontera norte.

 

Según autoridades ecuatorianas, la falta de acciones coordinadas por parte de Colombia ha dificultado el control de grupos armados, el narcotráfico y otras economías ilegales que operan a ambos lados de la frontera. El arancel, de carácter excepcional, se plantea como una herramienta de política comercial con fines de seguridad nacional.

 

La medida ha generado reacciones inmediatas en el ámbito económico y diplomático. Sectores empresariales colombianos advirtieron sobre posibles afectaciones al comercio bilateral, mientras analistas señalan que el anuncio podría tensar una relación históricamente estratégica para ambos países. Ecuador importa desde Colombia una amplia gama de productos, incluidos alimentos, insumos industriales y bienes de consumo.

 

Desde el Gobierno ecuatoriano se ha insistido en que la decisión no busca una confrontación comercial, sino un llamado de atención para fortalecer los mecanismos conjuntos de seguridad. Noboa ha reiterado que la lucha contra el crimen organizado requiere corresponsabilidad regional y acciones concretas, especialmente en zonas fronterizas vulnerables.

 

El anuncio se da en momentos en que Ecuador enfrenta una de las crisis de seguridad más severas de su historia reciente, lo que ha llevado al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias tanto en el ámbito interno como en su política exterior.

 

Relevancia para Ecuador:
La decisión marca un giro firme en la política exterior ecuatoriana, al vincular directamente comercio y seguridad, y refleja la prioridad absoluta que el Gobierno ha dado al combate contra el crimen organizado.

Foto de portada: El presidente Daniel Noboa durante una sesión oficial del Gobierno ecuatoriano.
Crédito: Presidencia de la República.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Noboa llega a Davos y coloca a Ecuador en la agenda global sobre seguridad y desarrollo
Rubio agradece a Noboa y anuncia mayor cooperación con Ecuador tras la caída de Maduro
Asamblea aprobó el presupuesto del Estado para 2026 con un total de USD 46.255 millones
El Gobierno de Noboa espera USD 12.999 millones en préstamos para sostener el gasto público en 2026

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com