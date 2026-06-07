Un Mundial con calor extremo: el cambio climático también desafía al fútbol

domingo, junio 7, 2026

Las altas temperaturas podrían convertirse en un factor determinante durante las próximas competencias internacionales, comenzando con el Mundial que ya empieza. Científicos advierten que el calor afecta el rendimiento físico de los jugadores y obliga al fútbol a adaptarse a una nueva realidad climática.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El fútbol también comienza a sentir los efectos del cambio climático. Las temperaturas extremas, cada vez más frecuentes en diferentes regiones del planeta, representan un nuevo desafío para jugadores, entrenadores y organizadores de grandes competencias.

Los especialistas advierten que jugar bajo calor intenso afecta directamente el rendimiento deportivo. Los futbolistas pueden experimentar mayor fatiga, pérdida de velocidad, menor capacidad de recuperación y dificultades para mantener el ritmo habitual durante los partidos.

El calendario internacional y la elección de sedes empiezan a incorporar cada vez más variables climáticas. Medidas como pausas de hidratación, cambios en horarios de encuentros y nuevos protocolos buscan proteger la salud de los deportistas.

Pero el debate va más allá de un torneo específico. El aumento global de temperaturas obliga al deporte profesional a replantear cómo organizar competencias masivas en un planeta que enfrenta condiciones ambientales diferentes.

El fútbol, considerado el deporte más popular del mundo, podría convertirse también en un escenario visible para comprender cómo el cambio climático impacta actividades cotidianas y culturales.

Relevancia para Ecuador:

Un país con enorme afición futbolística como Ecuador también debe mirar estos cambios. La preparación física, los escenarios deportivos y la planificación de competencias deberán considerar cada vez más los efectos del clima.

Foto de portada: Lee-Kang In y Warren Zaire-Emery, del PSG, se cubren la cabeza con una toalla debido al calor durante un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, en California.

Crédito: Alex Pantling – FIFA