Mundial 2026: el torneo del calor extremo y la contradicción climática

viernes, junio 12, 2026

El Mundial 2026 incorporará pausas de hidratación obligatorias por las altas temperaturas previstas en varias sedes. La medida busca proteger a los jugadores, mientras crece el debate por el impacto climático y los patrocinadores del torneo.

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El Mundial 2026 será histórico por muchas razones: tendrá más selecciones participantes, más partidos y se disputará en tres países. Pero también podría marcar un precedente por un desafío inesperado: el calor extremo.

Las altas temperaturas previstas en algunas sedes de Estados Unidos, México y Canadá obligarán a reforzar medidas para proteger la salud de los futbolistas.

Entre ellas estarán las pausas de hidratación, interrupciones durante los partidos destinadas a permitir que los jugadores recuperen líquidos y reduzcan riesgos asociados al esfuerzo físico bajo condiciones extremas.

El cambio climático comienza así a modificar incluso los grandes eventos deportivos. Horarios, sedes, entrenamientos y protocolos médicos forman parte de una nueva realidad para las competencias internacionales.

Sin embargo, el torneo también enfrenta cuestionamientos. Organizaciones ambientales señalan la contradicción de que un Mundial obligado a adaptarse a temperaturas más altas tenga entre sus principales patrocinadores a grandes empresas vinculadas a los combustibles fósiles.

La FIFA sostiene que trabaja para reducir el impacto ambiental de sus competiciones, aunque especialistas advierten que los grandes eventos deportivos enfrentan cada vez más presión para demostrar compromisos concretos frente al cambio climático.

Relevancia para Ecuador:

La participación de Ecuador en el Mundial 2026 también implicará enfrentar condiciones climáticas exigentes. La preparación física, la adaptación y la planificación serán factores importantes más allá del talento deportivo.

Foto de portada: Jugadores de la selección de Escocia durante una pausa de hidratación en un partido amistoso disputado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Crédito: Andrew Milligan – PA Images vía Getty