Noboa llega a Davos y coloca a Ecuador en la agenda global sobre seguridad y desarrollo

miércoles, enero 21, 2026

El presidente Daniel Noboa participó en el Foro Económico Mundial de Davos, donde mantuvo reuniones clave con organismos multilaterales para abordar seguridad, pobreza y la crisis regional.

El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, llegó al Foro Económico Mundial de Davos con una agenda centrada en los principales desafíos que enfrenta el país: la inseguridad, la lucha contra la pobreza y el impacto regional de la crisis venezolana.

Durante su participación, Noboa sostuvo reuniones con altos representantes de organismos financieros internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En estos encuentros, el mandatario expuso la situación de Ecuador y la necesidad de apoyo internacional para fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado y para impulsar programas sociales que permitan reducir la pobreza.

Uno de los ejes centrales de la agenda fue la seguridad. Noboa enfatizó que el combate a las organizaciones criminales no es solo un desafío nacional, sino regional, y requiere cooperación internacional, financiamiento y asistencia técnica. En ese contexto, subrayó que la estabilidad de Ecuador es clave para toda América Latina.

El presidente también abordó la situación migratoria derivada de la crisis en Venezuela, destacando el impacto social y económico que esta tiene sobre países receptores como Ecuador. Según Noboa, es indispensable que la comunidad internacional asuma una corresponsabilidad frente a este fenómeno.

La presencia del mandatario ecuatoriano en Davos busca posicionar al país como un actor responsable, abierto al diálogo y comprometido con reformas que fortalezcan la institucionalidad y el desarrollo sostenible.

Relevancia para Ecuador:

La participación en Davos refuerza la visibilidad internacional de Ecuador y abre espacios para cooperación y financiamiento en un momento clave para la estabilidad del país.

Foto de portada: Daniel Noboa se reunió con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en el Foro Económico Mundial de Davos.

Crédito: Presidencia de la República