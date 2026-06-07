Lo esencial no siempre es visible… pero sí urgente

domingo, junio 7, 2026

El cuidado del ambiente no depende únicamente de grandes acuerdos o decisiones globales. Natacha Fierro, catedrática de la UTPL, reflexiona sobre la importancia de reconocer nuestra relación diaria con la naturaleza, impulsar prácticas productivas sostenibles y asumir pequeños cambios cotidianos que, sumados, pueden generar un verdadero impacto colectivo. El Día Mundial del Ambiente, que se conmemora cada 5 de junio, es una invitación no solo a celebrar, sino especialmente a actuar con mayor conciencia y responsabilidad.

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Hablar del ambiente ya no es un tema exclusivo de científicos, activistas o políticas internacionales. Está presente en lo cotidiano, en lo que comemos, en cómo producimos, en las decisiones que tomamos incluso sin darnos cuenta. Y es justamente ahí donde comienza el desafío: entender que el ambiente no es un concepto abstracto, sino el espacio que habitamos y del cual dependemos profundamente.

La naturaleza como parte de nuestra vida diaria

En contextos como el nuestro, donde las actividades agropecuarias forman parte esencial de la economía y de la vida rural, la relación con la naturaleza es aún más evidente. La ganadería, por ejemplo, ha sido señalada muchas veces por sus impactos ambientales. Pero también es cierto que, manejada de manera adecuada, puede convertirse en una aliada de la sostenibilidad. Todo depende de cómo se hacen las cosas.

Producción y sostenibilidad: un equilibrio necesario

Hoy se habla con mayor fuerza de sistemas productivos más equilibrados, como el manejo adecuado del suelo, conservación de fuentes de agua, integración de árboles en los potreros, respeto por los ciclos naturales. No son ideas nuevas, en realidad; muchas de ellas han estado presentes desde hace generaciones en el conocimiento de las comunidades. Lo que cambia ahora es la urgencia de aplicarlas con mayor conciencia y responsabilidad.

En este sentido, el diálogo de saberes cobra un valor especial. No se trata de imponer soluciones, sino de construirlas colectivamente, integrando el conocimiento técnico con la experiencia local. Cuando un productor comprende por qué una práctica mejora no solo su productividad, sino también la salud del ecosistema, el cambio deja de ser una obligación y se convierte en una decisión propia.

El cambio empieza también en nuestras decisiones

Pero también es importante reconocer que la sostenibilidad no puede recaer únicamente en quienes producen. Es una responsabilidad compartida. Como consumidores, como ciudadanos, como parte de una sociedad, nuestras elecciones también influyen. Cada decisión —desde lo que compramos hasta cómo usamos los recursos— tiene un impacto que, aunque a veces parezca pequeño, suma.

El Día Mundial del Ambiente no debería ser solo una fecha para discursos o campañas momentáneas. Debería ser una oportunidad para detenernos, observar y preguntarnos con honestidad: ¿qué estamos haciendo bien y qué necesitamos cambiar? No desde la culpa, sino desde la conciencia.

Porque cuidar el ambiente no significa renunciar al desarrollo, sino repensarlo. Significa avanzar, sí, pero sin perder de vista que los recursos no son infinitos y que las decisiones de hoy marcarán las condiciones del mañana.

Tal vez el cambio no sea inmediato ni perfecto. Pero empieza con algo sencillo: volver a mirar lo esencial. Entender que no estamos separados de la naturaleza, sino que somos parte de ella. Y que, en esa relación, tenemos tanto el poder de deteriorar como la capacidad de regenerar.

Cada 5 de junio, más que celebrar, vale la pena reflexionar. Y, sobre todo, actuar.

Pequeñas acciones que generan grandes impactos

Actuar no siempre implica grandes cambios ni decisiones complejas. Muchas veces comienza en casa, en lo cotidiano, en aquello que repetimos todos los días sin cuestionarlo. Separar los residuos, reducir el uso de plásticos, reutilizar lo que aún tiene vida útil, son acciones simples que, sostenidas en el tiempo, generan un impacto real.

Apagar las luces que no se están utilizando, aprovechar mejor la luz natural, usar de manera eficiente el agua, son hábitos que no solo reducen el consumo de recursos, sino que también nos ayudan a tomar conciencia de su valor.

Optar por el transporte público, compartir vehículo o caminar cuando es posible, también forma parte de ese compromiso. No se trata de dejar de vivir como lo hacemos, sino de hacerlo de una manera más consciente.

El consumo responsable es, quizás, uno de los mayores desafíos. Elegir productos locales, apoyar prácticas sostenibles, evitar el desperdicio de alimentos, son decisiones que conectan directamente con la forma en que se produce y se cuida el ambiente.

Al final, el cambio no depende únicamente de grandes políticas o acuerdos globales. Empieza en cada persona, en cada hogar, en cada decisión diaria. Porque cuando lo cotidiano cambia, el impacto colectivo también lo hace.

Y ahí es donde el Día Mundial del Ambiente cobra verdadero sentido: no como un recordatorio pasajero, sino como un punto de partida.