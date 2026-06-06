UTPL reunió a cerca de 600 deportistas en una gran fiesta atlética por sus 55 años

sábado, junio 6, 2026

La carrera 5K y la inauguración de las XVII Olimpiadas Deportivas UTPL marcaron una jornada de integración familiar.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) celebró sus 55 años de trayectoria con una verdadera fiesta deportiva. Cerca de 600 participantes se dieron cita este 6 de junio en el Sport Fest 2026, una jornada que combinó la emoción de una carrera atlética 5K con la inauguración oficial de las XVII Olimpiadas Deportivas UTPL.

Desde tempranas horas de la mañana, estudiantes, docentes, colaboradores y sus familias llenaron de energía las instalaciones universitarias. La programación inició con las carreras 5K y 1K infantil, que convocaron a corredores de diferentes edades y niveles de experiencia, promoviendo la actividad física y la vida saludable.

La jornada continuó en la Unidad Educativas Marianitas con el desfile de delegaciones y el encendido simbólico de las Olimpiadas Deportivas UTPL 2026, certamen que durante las próximas semanas reunirá a equipos de distintas áreas de la universidad en competencias de diversas disciplinas deportivas.

Patricio Ortega, coordinador de Deportes de la UTPL, destacó que estas iniciativas fortalecen la cultura deportiva dentro de la institución y generan espacios de integración para toda la comunidad universitaria.

“El deporte es una herramienta que impulsa la disciplina, el respeto, el compañerismo y la perseverancia. A través de estos espacios buscamos fomentar estilos de vida saludables y fortalecer la participación activa de nuestra comunidad”, señaló.

Además de las competencias, los asistentes disfrutaron de actividades complementarias como bailoterapia, zonas recreativas para niños, espacios de emprendimiento, recuperación muscular y áreas de alimentación saludable, consolidando una experiencia orientada al bienestar integral.

La realización conjunta de la carrera atlética y las Olimpiadas permitió crear un escenario de encuentro donde el deporte fue el principal protagonista. La iniciativa reforzó valores como el trabajo en equipo, la convivencia y el sentido de pertenencia, pilares que forman parte de la identidad institucional.

Con el Sport Fest 2026, la UTPL sigue comprometida con la promoción del deporte universitario y la formación integral de las personas, celebrando sus 55 años con una actividad que unió competencia, recreación y comunidad en un mismo espacio.