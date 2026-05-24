No hay tiempo que perder

domingo, mayo 24, 2026

En su artículo de hoy, día de presentación del informe a la Asamblea Nacional por parte del presidente Daniel Noboa, Walter Spurrier sostiene que el país no puede seguir perdiendo tiempo frente a desafíos estructurales que frenan el crecimiento económico. El autor advierte que Ecuador necesita reformas profundas en electricidad, minería, petróleo e industria si quiere generar empleo, atraer inversión y evitar el estancamiento. Un artículo sobre estrategia económica, urgencias nacionales y futuro político.

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Hoy, a partir de las 10:00 a.m., el presidente Daniel Noboa dio su Informe a la Nación al cumplir su primer año de gestión. Como en toda rendición de cuentas, ofrece cifras de creación de empleo, inversión en educación, reducción de desnutrición infantil, disminución de homicidios. Más trascendente es informar de su estrategia para recuperar la economía nacional, que, según el Banco Central del Ecuador, tendrá un magro crecimiento de 2,5 % anual el resto de la década.

Pero ¿hay una estrategia? El Gobierno es muy parco en informar sobre cosas de fondo. La ciudadanía y empresas desconocen cuáles son sus planes para el país. Pero si tiene un plan, es hora de empezar a aplicarlo. Porque tres años, que son los que tiene, quedan cortos para que las reformas estructurales que se requieren comiencen a rendir beneficios a la ciudadanía. Y si la economía no crea empleo y oportunidades en 2028, difícilmente Noboa será reelecto.

Si sumamos el periodo que completó de Lasso, Noboa tiene dos años y medio en el poder. Su primera prioridad económica fue recuperar la condición de sujeto de crédito de la banca internacional, que logró este enero y para lo cual subió el IVA y los combustibles. Sin acceso al mercado, el vencimiento de la deuda externa reestructurada por Moreno hubiera sido impagable. Ahora toca reformar instituciones que maniatan al país y depurar a la administración pública de los “mafias y malos funcionarios” que denuncia en su carta del jueves.

El sistema eléctrico: En dos años y medio son escasos los logros. Reparó la obsoleta infraestructura, pero no instaló nuevas unidades de generación eléctrica ni redes de transmisión para atender a la creciente demanda. Dentro del marco de la Constitución falta reformar la legislación para captar una sustancial inversión privada en el sector eléctrico, centrada en nueva generación a gas. No podemos vivir a la espera de que llueva mucho en Mazar y solo lo justo en Coca Codo Sinclair. Y rezar que Cepeda no sea presidente de Colombia.

La minería: Agilizó la tramitología ambiental, pero no abrió el catastro. Hay proyectos con reservas probadas importantes que inician su construcción de la mina, empresas con contratos desde hace una década que no han iniciado la exploración. Hay zonas atractivas que no salen a concurso. La minería es lo que podría crear empleo en la fase de construcción y rentas fiscales en la producción.

El petróleo: La búsqueda y desarrollo de nuevas reservas lleva detenida 20 años. Está pendiente reformar leyes y reglamentos para llegar a contratos con petroleras privadas, ya que las reservas existentes se agotan y los únicos campos con reservas por desarrollar, en el ITT, la Corte Constitucional se dio mañas para detenerlos. Se deben reabrir. La nueva frontera petrolera peruana es Tumbes, y en el golfo de Guayaquil no hay un plan exploratorio sostenido desde 1972.

La industria: Poner reglas claras y ágiles, acompañadas de inversión pública en infraestructura y capacitación, para atraer inversión privada en bienes exportables o para el mercado interno, pero sin una protección desmedida que castigue al consumidor.

Con esto, Ecuador arranca. Sin ello, nos estancamos.

Foto: El presidente de la República, Daniel Noboa. Crédito: Presidencia de la República. Artículo publicado en EL UNIVERSO el 24 de mayo de 2026