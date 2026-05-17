La independencia se financia

domingo, mayo 17, 2026

La independencia periodística no depende solo de principios editoriales: también requiere sostenibilidad económica. En este artículo, Ricardo Trotti analiza cómo las grandes plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial utilizan contenidos periodísticos mientras los medios pierden ingresos, personal y capacidad de investigación. Una reflexión sobre la necesidad de construir relaciones más justas entre tecnología, información y democracia.

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La salud de la libertad de prensa depende de la independencia de los medios.

Joseph Oughourlian, presidente de Prisa (El País), lo resumió así: los medios necesitan dinero para preservar esa independencia.

Puede sonar incómodo en tiempos de romanticismo periodístico. Pero un medio sin recursos investiga menos y queda más expuesto a las presiones y condiciones de los grupos de poder.

En las últimas décadas, el modelo de negocios de los medios se desmoronó. Las grandes plataformas tecnológicas, desde Google y Meta, entre otras, absorbieron gran parte de la publicidad y las audiencias.

Ahora los motores de inteligencia artificial, como ChatGPT y Gemini, entre otros, utilizan contenidos periodísticos para alimentar sus sistemas y responder a los usuarios sin llevarlos a las fuentes y sin pagar por el trabajo periodístico que utilizan.

Para la mayoría de los medios es imposible enfrentar ese poder. Las plataformas deciden las reglas y, cuando pagan algo a cambio, lo hacen con poca transparencia y casi siempre a regañadientes.

Esta asimetría en la negociación puede empezar a cambiar tras el fallo judicial conocido esta semana en Europa, a partir de un litigio iniciado en Italia.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el derecho de los medios a una “remuneración equitativa” por el uso de sus contenidos y avaló negociaciones más transparentes y equitativas, con acceso a datos clave sobre cuánto ganan las plataformas utilizando información periodística.

Durante años, las plataformas negociaron desde una posición dominante. Controlaban los datos, la publicidad, el alcance y la monetización. Los medios negociaban prácticamente a ciegas.

La justicia europea avaló la tesis de los medios que mientras perdían ingresos, reducían personal y no investigaban, las plataformas crecían con el uso de contenidos periodísticos bajo el argumento de que “llevaban tráfico” a los medios.

Lo que en realidad dice el fallo es que las plataformas deben negociar con los medios, como debiera haber sido desde el principio.

Ojalá este modelo de demandas colectivas también sirva de antecedente para América Latina y Estados Unidos, donde muchos de los medios más poderosos todavía negocian individualmente con las plataformas, sin beneficios para el resto.

En España, en cambio, una demanda impulsada por asociaciones de prensa contra Meta derivó en una indemnización multimillonaria a favor de los medios.

Estos fallos no solo buscan volver más equitativas las negociaciones. También aportan transparencia.

Durante años, muchas plataformas neutralizaron reclamos mediante acuerdos individuales bajo cláusulas de confidencialidad que evitaban litigios y cuestionamientos públicos. En algunos casos, el silencio terminó formando parte del negocio.

La responsabilidad de que exista independencia, sostenibilidad y una negociación más equitativa entre medios y plataformas también es política.

Los líderes deben entender que defender a los medios no significa proteger periodistas simpáticos, editoriales afines o empresas perfectas. Significa preservar una institución esencial para la democracia como lo es la libertad de prensa, tan necesaria como los partidos políticos, el Congreso o la Justicia.

Sin sostenibilidad no hay independencia. Y sin independencia, la democracia se debilita