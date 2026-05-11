Uno de cada diez ecuatorianos padece enfermedad renal y muchos no lo saben

lunes, mayo 11, 2026

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta aproximadamente al 11% de la población adulta en Ecuador y se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública del país. Debido a que sus síntomas iniciales suelen pasar desapercibidos, miles de personas desconocen que padecen esta enfermedad, considerada una “epidemia silenciosa” asociada principalmente a la diabetes y la hipertensión arterial.

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El docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, Fredy Paredes Cuenca, señala que la ERC no solo incrementa la mortalidad, sino que también representa una fuerte presión para el sistema de salud del país. “Las primeras etapas de la enfermedad renal son prácticamente asintomáticas. Muchas personas sienten cansancio o presentan presión arterial elevada y no relacionan estos signos con un problema renal. Por eso, el diagnóstico suele llegar tarde”, explica Paredes.

El investigador lidera el proyecto “Manejo Integral de la Enfermedad Renal Crónica e Insuficiencia Renal en la Población Lojana”, desarrollado durante más de tres años en la UTPL, con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y la educación comunitaria sobre esta enfermedad.

Según Paredes, entre los principales factores de riesgo se encuentran la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, la automedicación y la baja ingesta de agua. Además, advierte que un examen básico de creatinina en sangre puede ayudar a detectar alteraciones en la función renal antes de que el daño sea irreversible.

“Debemos cambiar el enfoque reactivo, centrado únicamente en la diálisis, hacia una cultura de prevención y control oportuno. Detectar la enfermedad a tiempo puede salvar vidas”, enfatiza.

Recomendaciones para cuidar los riñones

El especialista recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la automedicación y controlar enfermedades como la diabetes e hipertensión arterial. También aconseja reducir el consumo de alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados con colorantes artificiales.

Asimismo, advierte que el uso excesivo de analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos e incluso algunas vitaminas puede provocar daño renal si no existe supervisión médica.

Otro aspecto importante es evitar el ejercicio extremo sin preparación adecuada, ya que el esfuerzo excesivo puede liberar sustancias que afectan el funcionamiento de los riñones.