Feliz día de la Madre

sábado, mayo 9, 2026

En esta sentida reflexión, Pablo De la Torre Neira recuerda que la maternidad es una expresión infinita de amor, entrega y formación humana. Más allá de cualquier definición, una madre representa cuidado, sacrificio, enseñanza y presencia permanente en la vida de sus hijos. Un homenaje a todas aquellas mujeres que, desde distintos roles, ayudan a construir personas de bien.

Tiempo de lectura: 2 minutos

“Madre solo hay una”, decía jocosamente un humorista. Pero la verdad es que si, madre solo hay una y es aquella mujer que tiene un solo sentimiento, pero en ella es infinito: amor.

Las mujeres hoy en día, gracias a su fortaleza, pueden ser: procreadoras, porque conciben a un ser humano, lo entregan a la vida y cuidan durante casi una vida; gestante, una mujer valiente que alquila su vientre y se responsabiliza por el periodo de embarazo y alumbramiento; comitente, es una mujer que encarga las labores a otra mujer y luego del alumbramiento cría al bebe; nana, una mujer con buenos sentimientos que ayuda al bebé en su desarrollo; tutora, una mujer con dotes para educar; madrastra, mujer que asume la responsabilidad de criar a falta de la procreadora; y, obviamente, una madre por que asumen como suyas todas esas responsabilidades, desempeñándolas de la mejor forma posible, dadas las restricciones existentes en cada caso.

El amor que sostiene toda una vida

Una madre con su amor, concibe, gesta, alumbra, amamanta, cría, cuida, educa. Y, más que nada, sabe enseñar el verdadero sentido del SI y del NO a su prole, para que cuando sean independientes sean personas de bien. Tal y como una Gerente de Proyectos Sustentables que gestiona los recursos con el mejor sentido común posible buscando lograr el propósito fundamental: entregar a la sociedad, seres humanos de bien.

Un homenaje a quienes entregan todo

Quienes tienen la maravillosa oportunidad de besar y abrazar a su madre, disfrútenlo inmensamente y recuerden profundamente todo lo que ese ser humano sacrificó e hizo durante tanto tiempo, sin escatimar esfuerzos, recursos, ni sentimientos. Sin esperar retribución por ello, sin horas libres, con dedicación completa 24/7. Todo para que seamos personas de bien y para que cuando afrontemos el desafío de ser padres y madres, lo hagamos tan bien como ella lo hubiese hecho.

GRACIAS A TODAS LAS MADRES, ABUELAS, TÍAS por dar tanto amor.

FELIZ DIA DE LA MADRE