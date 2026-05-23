Estudio revela cómo la alimentación tradicional puede ayudar a prevenir la diabetes

sábado, mayo 23, 2026

El consumo de frutas y preparaciones tradicionales como el sofrito puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2, según una investigación desarrollada por la UTPL junto a universidades de Ecuador y Argentina.

Tiempo de lectura: 2 minutos

En un contexto donde las enfermedades metabólicas continúan en aumento en Ecuador, generar evidencia científica local se vuelve fundamental para impulsar estrategias de prevención adaptadas a la realidad de la población. Bajo esta premisa, investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en colaboración con la Universidad de Buenos Aires y la School of Medicine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, desarrollaron un estudio que identifica el impacto positivo de ciertos hábitos alimenticios tradicionales en la prevención de la diabetes tipo 2.

La investigación se realizó con más de 1.300 adultos de zonas urbanas del país y evidenció que el consumo frecuente de frutas y preparaciones tradicionales como el sofrito, elaborado a base de tomate, cebolla, ajo y aceite, se asocia con un menor riesgo de desarrollar esta enfermedad.

Paula Calderón, docente del Departamento de Ciencias de la Salud de la UTPL, explicó que uno de los principales aportes del estudio es haber generado evidencia contextualizada sobre la población ecuatoriana. Además, destacó que los hallazgos demuestran que mantener hábitos alimenticios saludables no implica adoptar modelos ajenos a la cultura local, sino fortalecer el consumo de alimentos frescos y tradicionales.

El estudio también identificó una baja adherencia a dietas saludables en la población urbana analizada. Según los resultados, el 85,2 % de los participantes presenta hábitos alimenticios poco saludables, una situación asociada al incremento del consumo de productos ultraprocesados y bebidas industrializadas.

Por otra parte, la investigación determinó que factores como la acumulación de grasa abdominal y la baja masa muscular incrementan significativamente el riesgo cardiometabólico, incluso en personas aparentemente sanas. Verónica Cárdenas Mazón, directora de la carrera de Nutrición y Dietética de la UTPL, señaló que estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer acciones de prevención, educación nutricional y promoción de estilos de vida saludables desde edades tempranas.

El estudio también hace énfasis en la prevención temprana, al identificar que un importante porcentaje de trabajadores urbanos jóvenes ya presenta alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos años, lo que refleja la importancia de intervenir oportunamente en hábitos relacionados con alimentación y actividad física.

Los resultados de esta investigación reflejan la importancia de revalorizar la alimentación tradicional y promover el consumo de alimentos frescos como una estrategia accesible y sostenible para prevenir enfermedades crónicas en Ecuador y América Latina.