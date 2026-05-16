Más de mil aspirantes dieron el primer paso hacia su futuro profesional en la UTPL

sábado, mayo 16, 2026

La jornada convocó a postulantes de ocho carreras de grado en modalidad presencial y acercó a sus familias a la experiencia universitaria en el campus UTPL.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrolló este sábado 16 de mayo de 2026 una nueva jornada de admisión dirigida a postulantes de carreras de grado en modalidad presencial. En esta convocatoria participaron aspirantes a Medicina, Enfermería, Nutrición, Fisioterapia, Arquitectura, Ingeniería Civil, Bioquímica y Farmacia, y Psicología Clínica.

La evaluación se llevó cabo en el campus universitario en horarios de mañana y tarde, distribuidos en varios bloques de aproximadamente 240 participantes. Esta organización permitió un ingreso fluido, una adecuada asignación de aulas y el desarrollo ordenado de la actividad académica.

Desde las primeras horas del día, los aspirantes llegaron acompañados de sus familias, quienes también formaron parte de una agenda preparada por la universidad. Mientras los jóvenes cumplieron con la prueba, sus representantes recorrieron diferentes espacios del campus, entre ellos áreas académicas, laboratorios, servicios institucionales y ambientes destinados al aprendizaje y la convivencia universitaria.

El recorrido permitió que las familias conozcan de cerca la infraestructura, el acompañamiento estudiantil y la dinámica de formación que ofrece la UTPL. Además, se convirtió en un espacio para resolver inquietudes sobre la vida universitaria, los servicios disponibles y las oportunidades que tienen los futuros estudiantes durante su etapa de formación.

Durante la visita, algunos representantes compartieron sus expectativas sobre esta nueva etapa. Uno de ellos destacó que, luego de analizar distintas alternativas de educación superior, la UTPL se consolidó como una opción por su calidad académica y propuesta formativa. Asimismo, un representante UTPL Alumni comentó que su vínculo y experiencia con la institución motivaron la decisión de acompañar a su hija en este proceso de ingreso.

Andrea Loaiza Peña, directora de Estudiantes y Formación Integral de la UTPL, destacó que esta jornada representó una oportunidad para acompañar a los aspirantes y sus familias en el inicio de un nuevo proyecto de vida, fortaleciendo la confianza en un modelo educativo integral, innovador y centrado en el estudiante. Señaló que la presencia de las familias durante este proceso es fundamental, ya que les permite conocer de cerca los espacios académicos, tecnológicos y de bienestar que ofrece la universidad, así como comprender que la experiencia universitaria implica formación académica, acompañamiento permanente y desarrollo de valores.

Además, resaltó que la UTPL prepara profesionales capaces de responder a los desafíos actuales mediante una propuesta que integra excelencia académica. Finalmente, invita a los jóvenes interesados en iniciar su formación profesional a inscribirse en las pruebas diagnósticas de ingreso, disponibles hasta el 25 de septiembre a través de la página web: utpl.edu.ec.

De esta manera, la UTPL reafirma su compromiso con la formación integral de los jóvenes, al promover espacios que acercan a los futuros estudiantes y sus familias a una experiencia universitaria orientada al conocimiento, la innovación y el desarrollo humano.