UTPL fortalece su ecosistema de innovación con la presentación de su nuevo laboratorio

viernes, mayo 15, 2026

El laboratorio de emprendimiento e innovación impulsará procesos de ideación, validación y prototipado para fortalecer la formación práctica de los estudiantes.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de su Cátedra de Innovación y Emprendimiento, presentó el EIL InnoLabs UTPL (Laboratorio de Emprendimiento e Innovación), un nuevo espacio académico concebido para fortalecer la cultura emprendedora e innovadora dentro de la universidad mediante procesos de ideación, validación y prototipado de soluciones con impacto.

María Fernanda Zumba Zúñiga, coordinadora del proyecto InnoLabs UTPL, explicó que este espacio responde a una necesidad concreta dentro de la educación superior: conectar el aprendizaje académico con experiencias prácticas que permitan a los estudiantes materializar soluciones innovadoras. “La formación emprendedora no debe limitarse a la formulación conceptual de una idea, sino permitir que los estudiantes prueben, ajusten y materialicen soluciones”, afirmó.

Asimismo, el laboratorio priorizará iniciativas vinculadas con áreas estratégicas impulsadas desde el Parque Científico y Tecnológico de la UTPL, entre ellas agroindustria, alimentos, bioeconomía, sostenibilidad, economía circular, tecnología y transformación digital.

Durante el evento de presentación se destacó que el laboratorio acompañará prioritariamente a estudiantes que cursan la asignatura de Emprendimiento y cuyas propuestas evidencien potencial de impacto social, económico, ambiental o tecnológico. Según la catedrática, el objetivo es que las ideas con mayor proyección puedan avanzar hacia procesos de validación, experimentación y desarrollo temprano de prototipos.

El EIL InnoLabs UTPL incorporará metodologías de innovación como Design Thinking, Lean Startup, Modelo Canvas, aprendizaje basado en retos y prototipado rápido, fortaleciendo competencias relacionadas con creatividad, pensamiento crítico, liderazgo, trabajo colaborativo y gestión de proyectos.

Con la presentación del EIL InnoLabs UTPL, la universidad fortalece su apuesta por una formación integral basada en innovación, emprendimiento y generación de soluciones que respondan a los desafíos del entorno, consolidando espacios que conectan la academia con la transformación social y productiva.