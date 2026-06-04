UTPL TEC responde a las necesidades del mercado con carreras de rápida inserción laboral

jueves, junio 4, 2026

Carreras tecnológicas cortas, prácticas y conectadas a las necesidades productivas del país es lo que ofrece UTPL TEC, en sus distintas tecnologías. La modalidad es 100% en línea.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de la Unidad Académica Técnica y Tecnológica UTPL TEC, fortalece la educación superior con carreras cortas, prácticas y conectadas con las necesidades productivas del país. Ofertan seis tecnologías, en una modalidad 100% en línea. Las inscripciones, para el periodo académico junio – agosto, están abiertas hasta el 14 de junio de 2026.

UTPL TEC forma profesionales técnicos y tecnológicos en solo dos años, potenciando una empleabilidad temprana diseñada para integrarse con éxito en los mercados nacionales e internacionales. Su modelo enfoca el desarrollo de competencias prácticas y el emprendimiento, capacitando a los estudiantes para adaptarse de forma ágil a las constantes demandas globales.

Oferta académica

UTPL TEC ofrece carreras tecnológicas de tercer nivel diseñadas bajo un enfoque práctico y de alto criterio técnico. La oferta académica incluye: Negociación y Ventas, Modelado BIM para la Industria de la Construcción, Marketing Turístico Digital, Creación Audiovisual Digital, Contabilidad y Asesoría Tributaria, y Comunicación Estratégica y Marketing Digital. Cada programa se imparte integrando las herramientas tecnológicas más vanguardistas del mercado.

Validación de experiencia profesional

UTPL TEC reafirma su compromiso con el desarrollo productivo del país al potenciar el proceso de ¨validación por ejercicio profesional o experiencia laboral¨, esta alternativa académica está diseñada para que trabajadores, técnicos, expertos y profesionales transformen sus años de experiencia laboral en un título tecnológico de tercer nivel, mediante un proceso de validación de competencias adquiridas en entornos de trabajo.

Esta propuesta, disponible en sus seis tecnologías, permite reconocer la experiencia profesional comprobable de los postulantes y validar habilidades y competencias a través de asignaturas relacionadas con su área de desempeño, facilitando un proceso formativo dinámico, flexible y adaptado a sus horarios; obteniendo así un título profesional en menor tiempo.

El interesado debe comprobar su trayectoria con documentos como: certificados laborales, portafolios, licencias, acreditaciones técnicas o certificaciones especializadas, entre otros. A partir de esta información, se evalúa las competencias del postulante y se determina si las asignaturas pueden ser reconocidas dentro de su formación académica, permitiéndole avanzar rápidamente hacia su meta profesional.

Dato

Los interesados pueden ingresar a utpl.edu.ec/tecnologias

https://utpl.edu.ec/validacion-tecnologias/