Colombia elige; Ecuador, en vilo

lunes, junio 1, 2026

Este análisis de Walter Spurrier fue escrito antes de las elecciones presidenciales de Colombia. Por la enorme trascendencia que sus resultados tienen para Ecuador, publicamos hoy esta reflexión sobre los posibles escenarios políticos del país vecino y sus efectos en temas clave como seguridad fronteriza, lucha contra el narcotráfico, comercio y relaciones bilaterales. Una mirada a una elección que, más allá de Colombia, también mantiene muy atento al Ecuador.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Luego de la primera vuelta en Colombia, los dos clasificados se medirán el 21 de junio para dirimir quién se posesionará como presidente en agosto 7. Para Ecuador son las elecciones colombianas más importantes de las que se tenga memoria.

El Pacto Histórico de Gustavo Petro lanzó a Iván Cepeda, ‘progresista’ según la prensa internacional y quien se define así: “Nací en política en el Partido Comunista, pero quien piense que esas etiquetas significan hoy lo mismo que en los años sesenta o setenta, vive fuera de época”.

Cepeda continuará la política de Paz Total de Petro: entrega de la frontera con Venezuela al ELN y la de Ecuador a las disidencias de las FARC. Los narcos se han fortalecido con la pasividad del Estado y buscan consolidar su control territorial sobre todo en el Cauca, donde realizaron 175 ataques en 2025, el mayor número en 15 años. En abril 25 una explosión en la Panamericana al norte de Popayán mató a 30 e hirió a 36. La Paz Total ha mexicanizado a Colombia.

El uribismo ungió a Paloma Valencia. La referencia son los gobiernos de Uribe y Duque. Uribe se llevó mal con Correa, quien cedió territorio a las FARC y se opuso a la erradicación con glifosato de los cultivos fronterizos de coca. Las relaciones de Moreno y Lasso con Duque fueron excelentes.

El tercer candidato en discordia es un abogado criminalista, Abelardo de la Espriella, a quien la prensa califica de extrema derecha. Su movimiento es Defensores de la Patria, y su principal propuesta: recuperar control del territorio nacional.

En Colombia el voto es facultativo y para ganar en la primera vuelta se requiere 50 % de la votación. Hay cuatro encuestas de mayo que utilizan distintos métodos; presencial, telefónico, digital, y arrojan resultados dispares. Todas coinciden en un elevado número de indecisos y que Cepeda llegará primero hoy. La que menos le da el 33 %, la que más 44,6 %, lo que torna segura una segunda vuelta. Coinciden además en que De la Espriella quedará segundo, la que menos con 27,5 %, la que más 37,3 %. La que asigna la mayor diferencia a favor de Cepeda es Invamer (13 puntos) y la que menos, AtlasIntel (1,4 %).

El que Paloma Valencia se haya derrumbado hacia fines de la campaña insinúa una polarización, la cual desembocaría en que para la segunda vuelta los votantes de Paloma y candidatos menores se decanten abrumadoramente por el Tigre De la Espriella. Tres de las cuatro encuestas dan a De la Espriella ganador en la segunda vuelta. Solo Invamer considera ganador a Cepeda (52-45 %). Los resultados de esta noche darán más claridad.

Daniel Noboa evidenció su preferencia por Valencia, con quien las fuerzas armadas de Colombia y Ecuador apretarían como tenaza a los narcos de la frontera y reducirían los cultivos de droga. A De la Espriella se lo considera émulo de Bukele, lo que implicaría gran decisión para recuperar control del territorio, pero lo hace menos previsible que Valencia.

Una victoria de De la Espriella en junio 21 traería el fin inmediato de los aranceles punitivos recíprocos y colaboración para reducir el narcotráfico en la frontera, mientras que con una victoria de Cepeda las cosas seguirían igual y precipitarían el fin del Pacto Andino. Como nunca, las elecciones colombianas mantienen al Ecuador en vilo.

Artículo publicado en EL UNIVERSO el 31 de mayo de 2026