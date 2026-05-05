Colombia y Ecuador libran la guerra fría de la era Trump en América Latina

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Las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan un momento de tensión que algunos analistas describen como una “guerra fría” regional, en la que se enfrentan visiones políticas y estratégicas distintas sobre el rumbo de América Latina.
El contexto no es menor: la región vive un reacomodo ideológico en el que gobiernos de distinto signo buscan posicionarse frente a Estados Unidos, China y otros actores globales.
En este escenario, Colombia ha adoptado posturas que marcan distancia respecto a aliados tradicionales, mientras Ecuador mantiene una línea más alineada con ciertos esquemas de cooperación internacional.
La tensión no se expresa en confrontaciones directas, sino en discursos, decisiones diplomáticas y posicionamientos estratégicos.
Se trata de una disputa silenciosa, pero significativa, porque refleja el tipo de América Latina que se está configurando: más fragmentada, más diversa y con intereses menos homogéneos.
Además, el factor internacional sigue siendo determinante. Las dinámicas globales influyen en las decisiones internas y redefinen alianzas.
El riesgo es que estas diferencias limiten la cooperación regional en temas clave como seguridad, migración o comercio.
Relevancia para Ecuador:
Es un tema central para Ecuador, ya que impacta directamente su política exterior y su relación con uno de sus principales vecinos.
Además, plantea el desafío de equilibrar intereses nacionales con dinámicas regionales cada vez más complejas.
Foto de portada: Los presidentes de Colombia y Ecuador representan visiones políticas distintas en un escenario regional en transformación.
Crédito: Andrea Ariza / AFP
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