Trump extiende su amenaza de ataques a Colombia por la producción y tráfico de droga

viernes, diciembre 5, 2025

El expresidente estadounidense Donald Trump advirtió que Colombia podría ser objeto de ataques si no reduce drásticamente la producción y el tráfico de droga, generando tensión diplomática y preocupación regional.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las declaraciones de Donald Trump volvieron a encender la alarma en América Latina. En un reciente pronunciamiento, el exmandatario estadounidense afirmó que Colombia está “sujeta a ataques” si no toma medidas más contundentes para frenar la producción y el tráfico de droga hacia Estados Unidos. Sus palabras, difundidas en un acto político, reabren un debate que combina seguridad, geopolítica y relaciones bilaterales históricamente complejas.

Trump ha insistido en que, de regresar a la Casa Blanca, aplicaría una política exterior más dura contra los países que considera responsables del flujo de narcóticos, sugiriendo incluso acciones militares dirigidas contra infraestructuras del crimen organizado. Aunque no dio detalles operativos, la amenaza ha sido interpretada como una advertencia directa al gobierno colombiano.

La Cancillería de Colombia respondió señalando que el país no acepta amenazas y que la lucha contra el narcotráfico debe ser compartida, corresponsable y respetuosa de la soberanía nacional. Analistas regionales coinciden en que un escenario de confrontación militar sería altamente improbable, pero subrayan que las declaraciones de Trump generan tensiones innecesarias en un contexto ya marcado por desafíos internos en seguridad y gobernabilidad.

En Estados Unidos, legisladores y expertos han cuestionado la viabilidad legal y estratégica de una intervención contra un aliado tradicional. Sin embargo, el discurso de Trump encuentra eco en sectores conservadores que reclaman mano dura frente al narcotráfico y al incremento de muertes por sobredosis.

El episodio añade presión política a las relaciones binacionales y confirma que el tema de las drogas seguirá siendo un eje central en la agenda diplomática y de seguridad hemisférica.

Relevancia para Ecuador:

Cualquier escalamiento de tensiones en Colombia impacta directamente al Ecuador: fronteras, seguridad, migración y comercio. La región requiere estabilidad para enfrentar los desafíos comunes del crimen organizado.

Foto de portada: Donald Trump señala sobre un mapa de Colombia.

Crédito: Redmas.com.co