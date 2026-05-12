¿Las finanzas sostenibles están creciendo en el Ecuador?

martes, mayo 12, 2026

● Según Asobanca, las finanzas sostenibles en el país están en fase de expansión, ya que, en julio de 2025, los créditos verdes alcanzaron USD 145 millones, representando el 3,8 % del volumen total de crédito. ● El sector financiero impulsa emisiones de bonos temáticos y líneas de crédito climáticas para movilizar USD 300 millones.

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USFQ– El panorama económico global ha dado un giro definitivo hacia las finanzas sostenibles, una disciplina que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en el núcleo de las decisiones de inversión. Más allá de una tendencia ética, este modelo nace de la necesidad crítica de mitigar riesgos climáticos y financieros tras crisis sistémicas mundiales, sirviendo como la herramienta principal para la generación de valor a largo plazo.

En lugar de buscar rentabilidad inmediata a cualquier costo, las finanzas sostenibles canalizan el capital hacia proyectos que aseguren la resiliencia de los mercados, garantizando que el crecimiento económico de hoy no comprometa la viabilidad de los recursos del mañana.

En el contexto de Latinoamérica, el sector financiero atraviesa una transformación sin precedentes; países como Brasil, Chile y Colombia lideran la emisión de bonos verdes y sociales, atrayendo capital extranjero que busca proyectos con impacto positivo.

Ecuador no se queda atrás en esta transformación, el país ha fortalecido sus marcos regulatorios para incentivar el crédito productivo sostenible, permitiendo que las instituciones locales accedan a fondos multilaterales con tasas preferenciales para diversificar la matriz económica.

Este avance exige una transparencia rigurosa y la adopción de metodologías técnicas para cuantificar la huella de carbono y el impacto social, elevando la sostenibilidad a un nuevo estándar de solvencia nacional. Así, el sector privado materializa este enfoque en productos financieros para eficiencia energética y agricultura regenerativa, transformando los desafíos ambientales en oportunidades de negocio rentables que reducen nuestra vulnerabilidad ante la volatilidad de los mercados globales.

En este marco de innovación y responsabilidad económica, la Universidad San Francisco de Quito USFQ se sitúa a la vanguardia del debate con la organización de la Semana de la Sostenibilidad que se llevó a cabo a finales de abril. Este evento se presentó como el espacio idóneo para profundizar en la comprensión de cómo el sector financiero impulsa el desarrollo sostenible. A través de foros especializados y charlas con expertos, los asistentes pudieron desglosar las complejidades de los mercados de capitales verdes y entender cómo las decisiones financieras de hoy están moldeando el paisaje social y ambiental del Ecuador en las próximas décadas.

La Semana de la Sostenibilidad no solo abordó la teoría de las finanzas sostenibles desde un punto de vista integral, sino que ofreció una experiencia global en temas como economía circular, eficiencia energética, entre otros aspectos. Con esta iniciativa, la USFQ reafirma su compromiso de impulsar una visión de país donde la sostenibilidad económica, ambiental y social convergen con la academia e investigación para fortalecer nuestra competitividad.

Para mayor información:

Samantha Aguilar Alvarado

Ejecutiva de Relaciones Públicas

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Alexandra Polanco

Directora de Relaciones Universitarias

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