UTPL impulsa cooperación internacional y empleabilidad con Alprode

viernes, mayo 8, 2026

Más de 100 personas formadas y 40 becas entregadas consolidan una red académica y productiva entre Ecuador y Colombia

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) impulsa su oferta académica y de vinculación con la sociedad a través del proyecto Alprode, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Este proyecto promueve el crecimiento económico y sostenible en Ecuador y Colombia mediante la formación académica, el fortalecimiento de la empleabilidad y la cooperación internacional.

Desde su implementación en 2023, Alprode ha permitido formar a más de 100 personas en diplomados sobre cooperación internacional, desarrollo sostenible y movilidad humana. Además, se han entregado 40 becas a estudiantes y profesionales de distintos sectores, consolidando espacios de aprendizaje que integran a la academia con actores clave de la sociedad.

“El programa impulsa una formación académica orientada a la práctica y a las necesidades del entorno, permitiendo que estudiantes, docentes y profesionales fortalezcan sus capacidades en cooperación internacional y desarrollo sostenible, con un impacto directo en su empleabilidad”, señaló Mónica Costa Ruiz, coordinadora del proyecto Alprode en la UTPL.

En esa línea, Costa destacó que “esta propuesta ha permitido consolidar redes de colaboración entre universidades, sector productivo y sociedad civil, generando alianzas estratégicas que facilitan la inserción laboral, el desarrollo de prácticas profesionales y el acceso a nuevas oportunidades a nivel nacional e internacional”.

Entre los resultados del proyecto se destacan la inserción de estudiantes en prácticas profesionales, la generación de oportunidades de empleo para jóvenes y el fortalecimiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. Asimismo, se ha consolidado una red alumni que facilita el acceso a formación continua, recursos académicos y oportunidades laborales en Ecuador y Colombia, junto con un marketplace que conecta talento con el sector productivo.

La iniciativa también ha fortalecido la trayectoria institucional en cooperación internacional, articulándose con iniciativas previas como la maestría en esta área, que ha formado a cerca de 80 profesionales. Estas acciones han permitido a la institución ampliar su participación en redes internacionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración con universidades y organismos de Europa y América Latina.

En conclusión, el proyecto Alprode refleja el compromiso de la UTPL con la formación de profesionales altamente capacitados y con una visión global, promoviendo la empleabilidad, el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. A través de estas iniciativas, la universidad reafirma su rol como un actor clave en la generación de conocimiento y en la construcción de oportunidades que impactan positivamente en la sociedad.