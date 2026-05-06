UTPL celebra 55 años de historia, crecimiento y compromiso con el país

miércoles, mayo 6, 2026

La universidad impulsa una educación que transforma realidades, genera oportunidades y forma profesionales con sólidos principios éticos, pensamiento crítico y capacidad para incidir en el desarrollo de la sociedad.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) conmemoró su quincuagésimo quinto aniversario de vida institucional con una sesión solemne desarrollada en su Centro de Convenciones, bajo el lema “Escribiendo historias que transforman el mundo”. El evento reunió a autoridades, docentes, estudiantes, personal administrativo e invitados especiales, en un espacio para exponer la solidez de una institución que hoy se ubica entre las 10 mejores universidades del Ecuador.

Santiago Acosta Aide, rector de la UTPL, enfatizó que la institución nació como un proyecto de educación superior católica con una sólida base humanista, orientado a responder a las necesidades sociales y económicas del país. También abordó los desafíos actuales de la educación, especialmente en el contexto de la inteligencia artificial, señalando que su impacto va más allá de lo tecnológico, al incidir directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, subrayó la necesidad de fortalecer la dimensión humana de la educación, promoviendo una formación integral que combine innovación con principios éticos y pensamiento crítico.

Finalmente, resaltó que el crecimiento de la UTPL se evidencia en su proyección internacional, su presencia en el exterior y su posicionamiento en rankings globales, lo que refleja un compromiso con la calidad académica, la investigación y la generación de conocimiento.

Durante el evento se realizó un recorrido por los principales hitos que han marcado la historia de la UTPL, desde su fundación en 1971, inspirada en principios humanistas y de servicio, impulsada por la visión del padre Óscar Jandl y el Hno. Santiago Fernández García.

Como parte de la programación, se desarrolló el conversatorio “Voces que trascienden”, un espacio de diálogo intergeneracional en el que exautoridades y actores clave compartieron experiencias sobre la construcción institucional, la implementación de la educación a distancia y los desafíos enfrentados en distintas etapas de crecimiento.

Asimismo, durante la sesión solemne se destacaron los avances en innovación académica, investigación y vinculación con la sociedad, así como el fortalecimiento del modelo educativo de la UTPL, que integra la modalidad presencial y su consolidada educación en línea, la cual en septiembre del presente año cumple 50 años de trayectoria. Este sistema ha permitido ampliar el acceso a la educación superior, posicionando a la universidad como un referente en inclusión educativa a nivel nacional e internacional.

En este contexto, la UTPL ofrece una amplia oferta académica en grado, posgrado, tecnologías y programas de formación permanente, diseñada en función de las nuevas tendencias y de las demandas del entorno laboral y del emprendimiento.

Actualmente, el campus UTPL cuenta con más de 150 mil m² de infraestructura y 80 laboratorios equipados con tecnología de punta. En el ámbito científico, la universidad supera las 3,400 publicaciones indexadas en Scopus y mantiene 96 proyectos de investigación vigentes que buscan soluciones reales para el territorio. En materia de sostenibilidad, la institución es reconocida por impulsar acciones alineadas con los ODS, lo que le ha permitido consolidarse como la primera universidad sostenible del país.

El fortalecimiento del modelo educativo se refleja también en la consolidación de nueva infraestructura, como el recientemente inaugurado Complejo Deportivo y Cultural, así como en la construcción de un moderno e innovador Centro de Convenciones, proyectado como el más grande de la región sur.

De esta manera, la UTPL conmemoró sus 55 años de vida institucional, reafirmando su compromiso con una educación que trasciende y proyecta futuro, consciente de los desafíos que enfrenta y de los retos que debe asumir para ofrecer una formación de calidad, con enfoque humano e innovador, al servicio del desarrollo sostenible de la sociedad.