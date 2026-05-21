Docentes de la UTPL proyectan el arte ecuatoriano en exposición internacional en Polonia

jueves, mayo 21, 2026

La participación de docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja posiciona a la institución como un referente del arte contemporáneo ecuatoriano en escenarios internacionales y fortalece la proyección cultural del país en Europa.

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Cinco docentes de la carrera de Artes Visuales de la Universidad Técnica Particular de Loja fueron seleccionados para representar al Ecuador en la exposición internacional “Delirious Machine”, que se desarrolla en la ciudad de Łódź, Polonia, consolidando la presencia del arte lojano y ecuatoriano en importantes espacios culturales y académicos de Europa.

La muestra reúne a 11 artistas ecuatorianos y permanecerá abierta durante todo mayo en una galería vinculada a la Facultad de Bellas Artes de una de las universidades más importantes de Polonia. De este grupo nacional, cinco son docentes de la UTPL, quienes participan como exponentes de procesos de creación e investigación artística impulsados desde la academia.

Los docentes participantes son Claudia Cartuche, Diego González, Alicia Arciniegas, Marlon Chamba y Gabriela Punín. Sus obras abordan temáticas relacionadas con identidad, memoria, sonido, biomateriales y experimentación contemporánea, mediante instalaciones, objetos cerámicos e intervenciones artísticas.

La participación ecuatoriana surge a partir de una revisión internacional de portafolios promovida por el curador ecuatoriano Hernán Pacurucu, reconocido por impulsar espacios de circulación artística internacional para creadores latinoamericanos. Este logro también refleja el trabajo de internacionalización que la UTPL ha fortalecido en los últimos años a través de alianzas académicas y culturales.

“Es la primera vez, después de muchos años, que la carrera participa como grupo en una exposición internacional. Esto nos permite proyectar el trabajo artístico ecuatoriano y abrir caminos para que más artistas puedan llegar a espacios internacionales”, destacó Claudia Cartuche, directora de la carrera de Artes Visuales de la UTPL.

Como parte de esta experiencia académica y cultural, Claudia Cartuche y Marlon Chamba viajaron a Polonia días antes de la inauguración para realizar el montaje de las obras lojanas y participar en un conversatorio con estudiantes, artistas y asistentes internacionales, donde compartieron los procesos creativos y de investigación detrás de cada propuesta artística.

La exposición también representa un espacio de encuentro cultural para la comunidad ecuatoriana migrante en Europa, al visibilizar expresiones contemporáneas que nacen desde Loja y dialogan con problemáticas y sensibilidades universales.

Tras su presentación en Polonia, las obras serán exhibidas en Loja y posteriormente recorrerán otros espacios culturales del Ecuador, fortaleciendo el intercambio artístico y la visibilización del talento nacional. Asimismo, esta participación abre nuevas oportunidades para futuras colaboraciones y presencia internacional de la carrera de Artes Visuales de la UTPL y de los artistas ecuatorianos vinculados a la institución.