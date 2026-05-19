El bolsillo se resiente

martes, mayo 19, 2026

El aumento sostenido del precio de los combustibles golpea directamente el bolsillo de los ecuatorianos. En este análisis, Walter Spurrier Baquerizo advierte sobre el deterioro de las finanzas petroleras del país, el impacto de la guerra en Medio Oriente y las limitaciones estructurales del sector energético ecuatoriano. Un artículo sobre subsidios, dependencia de importaciones y las consecuencias económicas que empiezan a sentirse en la vida cotidiana.

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Fue caótico el tanqueo el martes 12, antes del alza de los combustibles, y que se mantuvo hasta después de que los precios subieron. Angustiados por el alza mensual de precios, los motoristas acudieron masivamente a llenar el tanque, formando largas colas y agotando las existencias en las gasolineras.

Pero esa no fue la única causa del caos. Las autoridades habrían restringido el despacho, aunque lo niegan reiteradamente. Es que Ecuador ya no es país petrolero, sino exportador marginal de petróleo. La guerra del Medio Oriente deteriora la balanza comercial y las finanzas públicas.

La Corte Constitucional auspició el suicidio petrolero con el abandono del bloque ITT, el único con campos de reservas probadas en proceso de desarrollo. El petróleo que nos queda para exportar se ha reducido drásticamente. El fracaso del Estado en la rehabilitación de las refinerías a la vez que niega la inversión privada resulta en que produzcamos combustibles que requieren mezclarse con nafta importada de alto octanaje para alcanzar especificaciones mínimas. No somos autosuficientes en combustibles.

En marzo, primer mes de la guerra, el alza de precios del crudo elevó las ventas de hidrocarburos en 30 % interanual. Pero la nafta y diésel importados se han encarecido más que el petróleo y el valor de las compras de combustibles aumentó 91 %. Con lo que las exportaciones netas cayeron de $ 293 millones en marzo de 2025 a $ 107 millones en marzo de 2026, lo que ubica al petróleo (ventas netas) en el sexto puesto en el ranking de las exportaciones. Es posible que en abril las importaciones hayan superado a las exportaciones.

Los motoristas sienten el impacto sostenido del alza de los combustibles: mientras más se gasta en gasolina, menos dinero queda para otros fines. Este año el galón de extra/ecopaís ha subido 44 ¢ (16 %); el diésel automotor, 34 ¢ (12 %), y el precio recomendado de súper, $ 1,28 (36 %).

A la crítica de los usuarios de que la eliminación del subsidio a los combustibles resulta una carga insostenible para las finanzas de los ciudadanos se contrapone la de expertos en finanzas públicas de que nuevamente los combustibles están subsidiados. Ambas posiciones tienen sustento, y la banda de precios busca un equilibrio. El subsidio es insostenible, pero tampoco cabe pasar el aumento de precios al consumidor de un solo golpe, como se ha hecho con las empresas: en lo que va del año, el diésel regular ha subido 76 %, y el prémium, 84 %. El golpe es desequilibrante para la flota pesquera y los camaroneros, a los que no les llega la electricidad.

En Houston, donde los combustibles tienen precio libre, la gasolina prémium se vende a $ 4,81, el mismo precio que el recomendado para la súper (pero que las gasolineras venden a casi $ 5). El precio en Houston de la gasolina corriente es de $ 3,82, esto es 65 ¢ más que la extra/ecopaís, y el diésel en estación de servicios en $ 5,64, o sea, $ 2,54 más que en Ecuador. Preparémonos para varias alzas mensuales más de 5 %.

El daño está hecho. Para que no se repita, hay que reanudar el desarrollo del ITT y abrir a la inversión privada en exploración y refinación de petróleo con procesos de pocos meses y no años. No perdamos más el tiempo.

Foto: La guerra en Medio Oriente y otros factores afectan el precio de los combustibles en el país.

Crédito: API

Artículo publicado en EL UNIVERSO el 17 de mayo de 2025