Crisis sanitaria en 2026: ¿por qué el sarampión vuelve a golpear a América Latina?

miércoles, mayo 20, 2026

Especialistas alertan sobre el resurgimiento del sarampión en varios países latinoamericanos y advierten sobre bajas coberturas de vacunación.

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El sarampión vuelve a generar preocupación en América Latina debido al incremento de casos registrados en distintos países de la región durante 2026.

Especialistas en salud pública advierten que la disminución en las tasas de vacunación durante los últimos años habría contribuido al resurgimiento de una enfermedad considerada altamente contagiosa.

Organismos internacionales insisten en la necesidad de fortalecer campañas de inmunización y vigilancia epidemiológica.

El sarampión puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños y personas con sistemas inmunológicos vulnerables.

Expertos señalan que factores como desinformación, dificultades de acceso sanitario y efectos posteriores a la pandemia afectaron la continuidad de programas de vacunación en algunos países.

La preocupación sanitaria crece debido a la velocidad de propagación de la enfermedad.

Autoridades de salud reiteran que las vacunas continúan siendo la herramienta más efectiva para prevenir brotes y proteger a la población.

El tema vuelve a colocar la atención sobre la importancia de los sistemas públicos de salud y prevención.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador también enfrenta el desafío de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica.

La prevención y la inmunización siguen siendo claves para evitar nuevos brotes regionales.

Foto de portada: Las campañas de vacunación vuelven a ser fundamentales ante el resurgimiento del sarampión en América Latina.

Crédito: Semana / Getty Images