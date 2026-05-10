La transformación digital se vuelve urgente en América Latina

domingo, mayo 10, 2026

Expertos advierten que América Latina y el Caribe necesitan acelerar su transformación digital para enfrentar desafíos económicos, sociales y tecnológicos del futuro.

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La transformación digital dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica en América Latina y el Caribe.

Especialistas señalan que la región enfrenta retrasos importantes en conectividad, infraestructura tecnológica y acceso equitativo a herramientas digitales.

La digitalización atraviesa hoy prácticamente todos los ámbitos: educación, salud, energía, economía y empleo.

Por ello, diversos organismos internacionales consideran urgente acelerar inversiones y políticas públicas orientadas a cerrar brechas tecnológicas.

Uno de los mayores desafíos es evitar que millones de personas queden excluidas de oportunidades económicas y educativas por falta de acceso digital.

La inteligencia artificial, automatización y economía digital avanzan rápidamente en el mundo, mientras varios países latinoamericanos todavía enfrentan problemas básicos de conectividad.

La transformación digital también influye en otras grandes transiciones globales, como la energética, ambiental y demográfica.

Expertos advierten que la región debe prepararse no solo para adoptar tecnología, sino también para formar talento humano capaz de competir en un entorno cada vez más digitalizado.

América Latina enfrenta así una carrera contrarreloj para no ampliar aún más las diferencias con economías más avanzadas.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, la transformación digital representa una oportunidad clave de crecimiento económico y modernización.

También plantea desafíos relacionados con educación tecnológica, conectividad y reducción de desigualdades.

Foto de portada: La transformación digital redefine sectores económicos, educativos y sociales en América Latina y el Caribe.

Crédito: Xavier Lorenzo (Getty Images)