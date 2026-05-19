Tecnología y práctica clínica se unen en el nuevo Hospital de Simulación de la USFQ

martes, mayo 19, 2026

El Hospital está orientado hacia estándares internacionales, incluyendo la proyección a la acreditación de la Society for Simulation in Healthcare — SSH, uno de los referentes globales más reconocidos en simulación clínica. Cuenta con cerca de 500 simuladores de baja, media y alta fidelidad para los respectivos ejercicios médicos de sus asistentes.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad San Francisco de Quito USFQ inauguró su nuevo Hospital de Simulación, un espacio académico de vanguardia creado para transformar la enseñanza clínica en el país. Este proyecto incorpora tecnología avanzada, metodologías de aprendizaje basado en experiencia y escenarios médicos complejos que permitirán fortalecer la preparación práctica de estudiantes y profesionales de la salud.

El Hospital de Simulación se ha concebido como un entorno controlado, seguro e interdisciplinario donde los futuros profesionales podrán entrenarse antes de enfrentarse a situaciones reales en hospitales y centros médicos. A través de experiencias clínicas simuladas, los estudiantes desarrollarán habilidades técnicas, pensamiento crítico, toma de decisiones, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, competencias esenciales para responder con eficacia a los desafíos actuales del sistema sanitario.

Entre los principales avances tecnológicos del centro destacan:

SimCapture®: una plataforma especializada para grabar, analizar y realizar procesos de evaluación y retroalimentación estructurada.

una plataforma especializada para grabar, analizar y realizar procesos de evaluación y retroalimentación estructurada. Harvey® Premier : un simulador avanzado para entrenamiento cardiovascular.

: un simulador avanzado para entrenamiento cardiovascular. SimMan® critical care: simulador capaz de recrear emergencias médicas complicadas y escenarios clínicos de alta fidelidad, único en el país con ventilación mecánica imitando pulmones, además de dilatación de pupilas, bloqueo mandibular, entre otras características.

Para potenciar cada habilidad y conocimiento, el Hospital cuenta con distintos espacios:

Salas de skills en donde los estudiantes de los primeros años realizan prácticas básicas y elementales.

en donde los estudiantes de los primeros años realizan prácticas básicas y elementales. Consultorios OSCE (Examen Clínico Estructurado Objetivo por sus siglas en inglés), para evaluaciones prácticas y simuladas de manera individual.

(Examen Clínico Estructurado Objetivo por sus siglas en inglés), para evaluaciones prácticas y simuladas de manera individual. Team Training para examinar las habilidades sociales y el trabajo en equipo.

para examinar las habilidades sociales y el trabajo en equipo. Sala de control liderado por ingenieros mecatrónicos para el desarrollo de procesos complejos.

liderado por ingenieros mecatrónicos para el desarrollo de procesos complejos. Quirófano equipado con insumos médicos, torres de gases, cama quirúrgica, entre otros.

equipado con insumos médicos, torres de gases, cama quirúrgica, entre otros. Hospitalización con simuladores de distintas categorías y necesidades.

Este nuevo espacio médico posiciona a la USFQ como una de las instituciones que apuestan por la innovación aplicada y por el uso de herramientas tecnológicas de última generación en la educación en salud en Ecuador, al servicio de sus estudiantes de pregrado y postgrado del Colegio de Ciencias de la Salud, así como profesionales externos que buscan capacitación continua, investigación y colaboración con instituciones hospitalarias y organizaciones vinculadas al desarrollo sanitario, contribuyendo a elevar la calidad de la atención médica y la seguridad de los pacientes.

Por otro lado, la USFQ, a través de su Escuela de Medicina, seleccionó a CAMLS (Center for Advanced Medical Learning and Simulation por sus siglas en inglés) de la Universidad del Sur de Florida como su modelo de referencia para la creación de este Hospital; ambas entidades desarrollan un trabajo conjunto para realizar diversidad actividades académicas y de investigación.

Con la apertura de este nuevo centro, la USFQ reafirma su misión con una educación de excelencia, enfocada en la innovación, la práctica y el impacto social. Este proyecto representa una apuesta por formar profesionales capaces de enfrentar escenarios reales con mayor preparación, criterio y humanidad.