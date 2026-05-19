Excanciller Juan Carlos Holguín habla en revista Semana de Colombia: “El presidente Petro gobierna desde la mentira”

martes, mayo 19, 2026

El excanciller ecuatoriano criticó duramente al mandatario colombiano en una entrevista concedida en Colombia a la revista Semana y cuestionó varios episodios que han afectado la relación bilateral.

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El excanciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín afirmó en una entrevista concedida en Colombia a la revista Semana que el presidente Gustavo Petro “gobierna desde la mentira” y sostuvo además que el mandatario colombiano tuvo una “injerencia directa” en la política ecuatoriana.

Durante la conversación, Holguín repasó varios momentos de tensión entre ambos países y cuestionó especialmente algunas actuaciones de Petro relacionadas con Ecuador.

Entre los temas mencionados estuvo la crisis generada por los aranceles y restricciones comerciales que afectaron la relación fronteriza bilateral, provocando preocupación en sectores económicos y productivos.

El excanciller también hizo referencia al polémico viaje de Gustavo Petro a Manta, sobre el cual —según señaló— nunca existió una explicación completamente clara.

Las declaraciones se producen en medio de una etapa de fuertes tensiones políticas e ideológicas en América Latina, donde varios gobiernos mantienen diferencias sobre seguridad, comercio, integración regional y política internacional.

Holguín sostuvo además que el estilo político del mandatario colombiano contribuye a profundizar la polarización y la confrontación permanente.

La entrevista generó debate tanto en Ecuador como en Colombia debido al peso político de las afirmaciones y al delicado momento regional.

Relevancia para Ecuador:

Las relaciones entre Ecuador y Colombia son estratégicas en comercio, seguridad fronteriza y cooperación regional.

Las tensiones diplomáticas o comerciales entre ambos países tienen impacto directo sobre la estabilidad y la economía ecuatoriana.

Foto de portada: El excanciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín durante una entrevista concedida a la revista colombiana Semana.

Crédito: Alejandro Acosta / SEMANA