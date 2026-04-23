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Presidencia de Colombia dice que la cuenta de Petro en X es “personal”, pero desde ella gobierna y casa peleas internacionales

Redacción
jueves, abril 23, 2026
Aunque la Presidencia de Colombia la define como una cuenta personal, los mensajes de Gustavo Petro en X generan decisiones políticas, controversias y tensiones internacionales.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La utilización de redes sociales por parte de líderes políticos ha abierto nuevos debates sobre comunicación, poder y responsabilidad institucional. En Colombia, la cuenta personal de Gustavo Petro en X vuelve a estar en el centro de esa discusión, luego de que desde ese espacio se hayan emitido mensajes con implicaciones diplomáticas e incluso información posteriormente desmentida.

 

La controversia crece porque, aunque la Presidencia sostiene que se trata de una cuenta personal, muchas publicaciones del mandatario tienen efectos de gobierno: fijan posiciones oficiales, generan reacciones diplomáticas o provocan disputas internacionales.

 

Un caso reciente y que tuvo repercusión internacional fue un mensaje sobre Ecuador que motivó correcciones públicas, y ahondó en la crisis entre los dos países, luego de que la cadena Telemundo desmintiera información replicada por el mandatario. El episodio reabrió cuestionamientos sobre los límites entre opinión personal, comunicación oficial y uso político de las plataformas digitales.

 

Analistas señalan que las redes han transformado la relación entre liderazgo y poder, pero también han multiplicado los riesgos de la inmediatez, la polarización y la desinformación.

 

Más allá del caso colombiano, el tema plantea una discusión de fondo: ¿puede un jefe de Estado gobernar desde una cuenta personal? Y si lo hace, ¿dónde termina la opinión privada y comienza la política pública?

 

Relevancia para Ecuador:

El tema resulta sensible para Ecuador por sus implicaciones diplomáticas, por la relación bilateral con Colombia y por el debate regional sobre desinformación y uso político de redes sociales.

 

Foto de portada: La cadena Telemundo desmintió al presidente Petro sobre un trino publicado contra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa.
Crédito: Telemundo y Colprensa

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