The Economist advierte que Colombia enfrentará las elecciones más polarizadas del mundo

miércoles, mayo 27, 2026

La prestigiosa revista británica considera que la elección presidencial colombiana se ha convertido en uno de los procesos democráticos más tensos y confrontacionales del planeta. El clima político refleja una sociedad profundamente dividida entre proyectos ideológicos opuestos y un creciente desgaste institucional.

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La revista The Economist encendió el debate político latinoamericano al afirmar que Colombia se encamina hacia “las elecciones más polarizadas del mundo”, en referencia al proceso presidencial cuya primera vuelta se celebrará el próximo domingo. La publicación británica advierte que el país vive una confrontación política excepcionalmente intensa, marcada por la radicalización del discurso público, el deterioro de la confianza institucional y una creciente división social.

El análisis sostiene que Colombia atraviesa uno de los momentos políticos más complejos de las últimas décadas. Las tensiones no solo enfrentan a sectores de izquierda y derecha, sino que reflejan visiones completamente opuestas sobre seguridad, economía, modelo social y relación con las instituciones democráticas.

La campaña ha estado dominada por acusaciones mutuas, narrativas de miedo y discursos que apelan a emociones fuertes, en un ambiente donde las redes sociales amplifican constantemente la confrontación. Para The Economist, esta dinámica ha convertido la elección colombiana en un caso de estudio sobre la nueva polarización política global.

A ello se suma el desgaste provocado por problemas económicos, inseguridad, narcotráfico y descontento ciudadano, factores que han alimentado posiciones más radicales entre distintos sectores de la población. El escenario genera preocupación en inversionistas, organismos internacionales y observadores políticos de la región.

La atención internacional sobre Colombia también responde a su peso estratégico en América Latina. El resultado electoral podría influir en equilibrios políticos regionales, relaciones diplomáticas y dinámicas económicas continentales.

Más allá de quién resulte vencedor, diversos analistas coinciden en que el principal desafío posterior será reconstruir consensos mínimos y reducir el nivel de confrontación social que hoy marca el debate político colombiano.

Relevancia para Ecuador:

La estabilidad política de Colombia tiene impacto directo sobre Ecuador en temas como seguridad fronteriza, migración, comercio, narcotráfico e integración regional. Un escenario de mayor polarización o inestabilidad podría repercutir en toda la región andina.

Foto de portada: La elección presidencial colombiana se desarrolla en un clima de fuerte polarización política y social, observado con atención por América Latina y el mundo.

Crédito: Imagen generada con inteligencia artificial para Dialoguemos.ec