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Díaz-Canel advierte de “un baño de sangre” si Estados Unidos ataca a Cuba

Redacción
miércoles, mayo 20, 2026
El presidente cubano lanzó una fuerte advertencia frente a las crecientes tensiones con Estados Unidos y alertó sobre posibles consecuencias violentas.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que habría “un baño de sangre” si Estados Unidos decidiera atacar militarmente a la isla, en medio de un nuevo escenario de tensión política entre ambos países.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto público en La Habana y rápidamente generaron repercusión internacional.

Díaz-Canel sostuvo que el pueblo cubano respondería ante cualquier intento de agresión externa y defendió la postura histórica de resistencia del régimen cubano frente a Washington.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos atraviesan nuevamente una etapa de fricciones políticas, marcada por sanciones económicas, diferencias diplomáticas y cuestionamientos sobre derechos humanos y libertades políticas.

Analistas consideran que el discurso del mandatario cubano busca reforzar el mensaje de cohesión interna en un contexto económico especialmente complejo para la isla.

La crisis económica, la migración y el descontento social continúan siendo algunos de los principales desafíos para el gobierno cubano.

Las declaraciones también vuelven a colocar a Cuba en el centro del debate geopolítico latinoamericano.

Relevancia para Ecuador:

Las tensiones entre Cuba y Estados Unidos tienen repercusiones políticas y diplomáticas en América Latina.

El escenario regional sigue observando con atención cualquier escalada de confrontación internacional.

Foto de portada: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel durante un acto público en La Habana.
Crédito: Norlys Pérez / Reuters

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