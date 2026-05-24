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Petro en busca de culpables: acusa a Daniel Noboa de sabotear la paz y crece la tensión binacional

Redacción
domingo, mayo 24, 2026
Las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, responsabilizando al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de supuestos obstáculos para la paz en Colombia, han provocado fuertes reacciones políticas y diplomáticas. Mientras en Ecuador crecen las críticas a Petro por intentar trasladar responsabilidades internas a un país vecino, expertos advierten sobre el deterioro de una relación bilateral clave para la seguridad regional.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Se mantiene la controversia diplomática que sacude las relaciones entre Colombia y Ecuador. El presidente colombiano Gustavo Petro acusó públicamente al mandatario ecuatoriano Daniel Noboa de “sabotear la paz” en Colombia, en medio de la creciente ola de violencia y atentados que afecta a varias regiones colombianas.

Las declaraciones fueron realizadas luego de recientes ataques con explosivos y del agravamiento del conflicto con grupos armados ilegales. Petro sugirió que algunas decisiones tomadas desde Ecuador estarían dificultando los esfuerzos de diálogo y estabilización impulsados por su gobierno.

Las afirmaciones generaron inmediata preocupación en sectores políticos y analíticos ecuatorianos, donde diversos actores consideraron que el presidente colombiano intenta desviar la atención de los problemas internos de seguridad que enfrenta su país.

Analistas locales señalaron que Colombia vive una compleja crisis derivada del fortalecimiento de guerrillas, disidencias y estructuras criminales, fenómeno que difícilmente puede atribuirse a factores externos.

En Ecuador también se recordó que el gobierno de Daniel Noboa ha reforzado los controles fronterizos y la cooperación militar para contener el avance del narcotráfico y de organizaciones criminales transnacionales, precisamente debido al deterioro de la seguridad regional.

La tensión ocurre en un momento especialmente delicado para ambos países. Ecuador enfrenta su propia lucha contra bandas criminales vinculadas al narcotráfico, mientras Colombia vive una escalada de ataques y dificultades en sus procesos de negociación con grupos armados.

Diversos observadores advierten que una confrontación política entre Quito y Bogotá podría afectar la cooperación binacional en seguridad, inteligencia y control fronterizo, áreas fundamentales para contener el crimen organizado en la región andina.

Relevancia para Ecuador:

El deterioro de las relaciones entre Colombia y Ecuador podría tener consecuencias directas para la seguridad fronteriza, el comercio y la cooperación regional. El tema también influye en el debate político interno ecuatoriano sobre narcotráfico, soberanía y manejo diplomático frente a gobiernos vecinos.

Foto de portada: Gustavo Petro y Daniel Noboa protagonizan un nuevo episodio de tensión política y diplomática entre Colombia y Ecuador.
Crédito: Semana

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