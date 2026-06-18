The Economist ve a De la Espriella como posible ganador frente al continuismo de Petro

jueves, junio 18, 2026

Un análisis internacional señala a Abelardo de la Espriella como una figura con posibilidades en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, en un escenario marcado por el debate sobre la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El escenario electoral colombiano comienza a tomar forma, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en medio de un intenso debate sobre el futuro político del país.

Un análisis publicado por The Economist plantea que Abelardo de la Espriella podría convertirse en una de las figuras competitivas frente a los sectores que buscan mantener la línea política impulsada por el presidente Gustavo Petro.

El abogado y dirigente colombiano ha ganado visibilidad con un discurso crítico frente al actual gobierno y con llamados a modificar el rumbo del país.

El debate ocurre en un momento en que distintos sectores evalúan los resultados de la administración Petro, marcada por profundas discusiones sobre economía, seguridad, reformas sociales y gobernabilidad.

Para sus críticos, Colombia necesita un cambio de dirección frente a políticas que consideran equivocadas. Sus seguidores, en cambio, defienden la continuidad de las transformaciones planteadas por el actual mandatario.

La próxima campaña presidencial será un escenario clave para definir si los colombianos optan por mantener el actual proyecto político o respaldar una propuesta alternativa.

Relevancia para Ecuador:

La evolución política de Colombia tiene impacto regional por su cercanía económica, social y fronteriza con Ecuador. Los cambios de gobierno pueden influir en cooperación, comercio, seguridad y relaciones bilaterales.

Foto de portada: Abelardo de la Espriella aparece como una de las figuras políticas que buscan convertirse en alternativa al proyecto impulsado por Gustavo Petro.

Crédito de la foto: Infobae