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UTPL obtiene reconocimiento nacional por su gestión consolidada en innovación y propiedad intelectual

Universidad Técnica Particular de Loja
viernes, junio 12, 2026
La UTPL alcanzó un doble reconocimiento en IGNOVA 2026, uno de los principales encuentros de innovación del país, al recibir la distinción nacional "Gestión en Innovación y Propiedad Intelectual Consolidada" y el premio a la Mejor Inventora, otorgado a la investigadora Talía Tene Fernández.
Tiempo de lectura: 2 minutos

Los galardones destacan la trayectoria institucional de la universidad en la gestión de la innovación, la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento, ámbitos estratégicos para transformar los resultados de investigación en soluciones con impacto social y productivo.

La VII Feria Nacional de Invenciones IGNOVA 2026, organizada por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA), reunió a universidades, centros de investigación, gestores de innovación, especialistas en propiedad intelectual y representantes del sector productivo para visibilizar avances científicos, tecnológicos y modelos de gestión que impulsan el desarrollo del país.

La convocatoria contempló la participación de invenciones protegidas mediante patentes o modelos de utilidad, así como de iniciativas institucionales orientadas a la generación, protección, valorización y transferencia de conocimiento, destacando aquellas con potencial de aplicación e impacto en los ámbitos productivo y social.

Talía Tene Fernández, investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, recibió el premio Mejor Inventora en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo científico y tecnológico, así como a su trayectoria en investigación, protección de resultados, desarrollo de soluciones innovadoras y transferencia de conocimiento.

Por su parte, el Parque Científico y Tecnológico de la UTPL fue distinguido con el reconocimiento “Gestión en Innovación y Propiedad Intelectual Consolidada”, una categoría que reconoce a oficinas, centros y estructuras institucionales que han alcanzado altos niveles de madurez en la generación, protección, valorización y transferencia de conocimiento.

Los resultados alcanzados respaldan esta trayectoria. Hasta abril de 2026, la UTPL registra 347 activos de propiedad intelectual y ha gestionado 187 solicitudes de protección intelectual desde 2023, consolidando uno de los portafolios más representativos del ámbito universitario ecuatoriano.

A ello se suma la suscripción de 31 instrumentos formales de transferencia tecnológica, licenciamiento y colaboración con actores externos durante los últimos tres años, reflejando una creciente articulación entre la academia y el sector productivo para impulsar la aplicación práctica del conocimiento.

Juan Pablo Suárez, director del Parque Científico y Tecnológico, destacó que estos resultados responden a un modelo institucional que integra la investigación, la innovación, la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento, fortaleciendo la vinculación entre universidad, empresa y sociedad. Asimismo, resaltó la participación activa de la UTPL en redes nacionales e internacionales como la International Association of Science Parks and Areas of Innovation (IASP), la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) y la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana (CITEC), espacios que contribuyen al intercambio de experiencias y al fortalecimiento del ecosistema de innovación.

Los reconocimientos obtenidos en IGNOVA 2026 reflejan el compromiso de la UTPL con la generación de conocimiento y su transformación en soluciones que aporten al desarrollo científico, tecnológico y productivo del Ecuador, fortaleciendo una cultura de innovación con impacto para la sociedad.

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