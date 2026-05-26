Prendho UTPL gana dos premios internacionales y posiciona a Loja en la innovación regional

martes, mayo 26, 2026

La incubadora Prendho UTPL alcanzó dos galardones en los Premios BID-GEIAL 2026, consolidando a Loja como un actor emergente en el ecosistema regional de innovación y emprendimiento.

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La incubadora Prendho de la Universidad Técnica Particular de Loja alcanzó cinco nominaciones y obtuvo dos primeros lugares en los Premios BID-GEIAL 2026, destacándose frente a ecosistemas de innovación de países como Argentina, Uruguay y Chile. Este reconocimiento se dio durante el encuentro internacional #15ST PRODEM, considerado uno de los espacios más relevantes para el fortalecimiento de los ecosistemas de innovación y emprendimiento en América Latina.

Categoría “Compromiso con el apoyo a emprendedores” para ecosistemas intermedios: reconocimiento otorgado a Prendho UTPL con el primer lugar, por su destacada labor en el impulso y acompañamiento a emprendedores dinámicos desde la ciudad intermedia de Loja, fortaleciendo el ecosistema de innovación y desarrollo empresarial de la región.

para ecosistemas intermedios: reconocimiento otorgado a Prendho UTPL con el primer lugar, por su destacada labor en el impulso y acompañamiento a emprendedores dinámicos desde la ciudad intermedia de Loja, fortaleciendo el ecosistema de innovación y desarrollo empresarial de la región. Categoría “Compromiso con GEIAL – equipos”: primer lugar otorgado a Marcos Vega, coordinador de la incubadora y aceleradora de emprendimientos dinámicos Prendho, en reconocimiento a su participación activa y sus valiosos aportes en los comités técnicos de la organización GEIAL.

Los reconocimientos fueron otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el respaldo del Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina (GEIAL), y destacan el trabajo que Prendho ha desarrollado durante 16 años para impulsar emprendimientos innovadores desde Loja y fortalecer el ecosistema emprendedor del país.

Con estos resultados, Loja gana visibilidad dentro del mapa regional de innovación, en un contexto en el que ciudades intermedias buscan consolidarse como polos de desarrollo tecnológico, emprendimiento dinámico y generación de nuevas empresas en América Latina.

El crecimiento del ecosistema emprendedor

Durante sus 16 años de trayectoria, Prendho ha incubado más de 600 proyectos y acompañado la consolidación de 248 emprendimientos graduados vinculados a innovación, tecnología e impacto social y ambiental.

En este contexto, Prendho —incubadora y aceleradora de negocios de la Universidad Técnica Particular de Loja— opera como incubadora, operadora de fondos y espacio de coworking acreditada por el SENESCYT. Esta acreditación respalda su capacidad para ofrecer procesos de incubación, aceleración, acompañamiento técnico y vinculación con redes y oportunidades de financiamiento para emprendimientos.

Para Marcos Vega, los resultados obtenidos en el 15ST PRODEM reflejan el posicionamiento que ha alcanzado Loja dentro del ecosistema regional de emprendimiento dinámico. “El hecho de que hayamos sido nominados en cinco categorías implica que el ecosistema de emprendimiento dinámico de Loja se está visualizando a nivel internacional. La gente está reconociendo los pasos que estamos dando. No es que tengamos un ecosistema perfecto, pero sí estamos encaminados en una ruta que eventualmente convertirá a Loja en un polo de desarrollo importante para el Ecuador y la región”, señaló.

De esta forma, Loja fortalece su presencia en el ecosistema regional de innovación y busca consolidarse como uno de los polos emergentes de emprendimiento dinámico en Ecuador y América Latina.