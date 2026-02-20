Daniel Noboa destaca que más de 433.000 niños han superado la desnutrición crónica infantil

viernes, febrero 20, 2026

El Gobierno informó que más de 433.000 niños han logrado superar la desnutrición crónica infantil, en el marco de las estrategias lideradas por la Vicepresidencia de la República.

El presidente Daniel Noboa destacó que más de 433.000 niños en el país han logrado superar la desnutrición crónica infantil, uno de los problemas estructurales más persistentes en Ecuador. El anuncio se realizó en un evento oficial junto a la vicepresidenta María José Pinto, quien lidera las estrategias gubernamentales enfocadas en erradicar esta problemática.

La desnutrición crónica infantil ha sido históricamente uno de los mayores desafíos sociales del país, con impactos directos en el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y las oportunidades futuras de miles de niños.

Las autoridades señalaron que los resultados son producto de una intervención integral que combina atención médica, seguimiento nutricional, apoyo a madres gestantes y programas de acompañamiento familiar. Además, se trabaja en coordinación con gobiernos locales y organizaciones sociales para ampliar la cobertura.

El Ejecutivo sostiene que la reducción sostenida de los índices de desnutrición representa un avance significativo en política social. Sin embargo, especialistas recuerdan que el desafío continúa, especialmente en zonas rurales y comunidades vulnerables donde las brechas persisten.

El Gobierno ratificó que mantendrá la prioridad presupuestaria y operativa para consolidar estos avances y evitar retrocesos en los indicadores.

Relevancia para Ecuador:

La reducción de la desnutrición crónica infantil impacta directamente en el futuro del país. Mejorar la nutrición infantil significa fortalecer el capital humano, reducir desigualdades y sentar bases sólidas para el desarrollo social y económico sostenible.

Pie de foto: El presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta María José Pinto participan en un acto junto a niños del programa Niños y Niñas Sin Desnutrición.

Crédito: José Beltrán / EL UNIVERSO.