Trump será intermediador entre Petro y Noboa para mejorar relaciones comerciales

miércoles, febrero 4, 2026
Donald Trump asumirá un rol de intermediación entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que actuará como intermediador entre los gobiernos de Colombia y Ecuador para facilitar un acercamiento que permita mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. La iniciativa surge en un contexto de tensiones diplomáticas recientes y de la necesidad de reactivar mecanismos de cooperación económica regional.

De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, Trump planteó su disposición a facilitar el diálogo entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, destacando la importancia de la estabilidad económica y comercial en la región andina. El mandatario estadounidense considera que una relación más fluida entre Bogotá y Quito contribuiría a fortalecer el comercio, la inversión y la cooperación en temas estratégicos.

Para Ecuador, el restablecimiento de canales sólidos con Colombia resulta clave, dada la interdependencia comercial entre ambos países, especialmente en sectores como alimentos, manufacturas y energía. En el caso colombiano, la mejora de relaciones con Ecuador también es vista como un paso necesario para fortalecer su presencia económica regional.

Aunque aún no se han definido fechas ni mecanismos concretos para esta intermediación, la propuesta fue recibida con cautela pero con apertura por parte de ambos gobiernos. Analistas consideran que la participación de Estados Unidos puede facilitar acuerdos, siempre que se respeten los intereses soberanos de cada país.

Relevancia para Ecuador:
Una eventual mediación exitosa podría traducirse en mejores condiciones comerciales, mayor estabilidad en el intercambio bilateral y nuevas oportunidades para exportadores ecuatorianos, en un momento en que el país busca dinamizar su economía y fortalecer sus relaciones internacionales.

Foto de portada: Fotomontaje institucional de los presidentes Donald Trump, Gustavo Petro y Daniel Noboa en un contexto diplomático.
Crédito: Imagen de uso editorial.

