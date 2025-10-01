Primeros acercamientos entre indígenas y el Gobierno de Daniel Noboa

miércoles, octubre 1, 2025

El alcalde de Ibarra confirmó que representantes indígenas y campesinos mantuvieron un primer acercamiento con el Gobierno de Daniel Noboa, en busca de soluciones a los conflictos territoriales y sociales. El diálogo abre un espacio de negociación tras semanas de tensiones.

En un hecho considerado positivo para la gobernabilidad, el alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, anunció que se concretó un primer acercamiento entre comunidades indígenas y campesinas con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. El encuentro buscó reducir tensiones derivadas de reclamos históricos en torno a tierras, recursos y participación en políticas públicas.

Las comunidades indígenas han venido demandando mayor reconocimiento a su autonomía, así como inversión en salud, educación y proyectos productivos que garanticen la sostenibilidad de sus territorios. Según explicó el alcalde, se trató de un diálogo preliminar pero que marca un inicio de entendimiento entre ambas partes.

El Gobierno, por su parte, se mostró abierto a continuar con las conversaciones bajo un marco de respeto mutuo y reconocimiento de derechos. La expectativa ahora es que este acercamiento derive en mesas técnicas permanentes para dar seguimiento a los compromisos.

Castillo subrayó que la mediación de los municipios puede ser clave para garantizar que las conversaciones se mantengan en un tono constructivo y no deriven en nuevas confrontaciones. Analistas destacan que, si se logra sostener este diálogo, Ecuador podría evitar protestas prolongadas como las que se registraron en años anteriores.

Relevancia para Ecuador:

Este primer acercamiento es crucial para la estabilidad social y política del país. El diálogo con el movimiento indígena —uno de los actores sociales más influyentes del Ecuador— puede consolidar la gobernabilidad de Noboa y abrir oportunidades de reconciliación nacional.

Foto de portada: El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, confirmó un primer acercamiento entre comunidades indígenas y el Gobierno.

Crédito de la Fotografía: Alcaldía de Ibarra