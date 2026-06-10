Investiga UTPL promovió el diálogo científico para construir sociedades sostenibles

miércoles, junio 10, 2026

La décimo cuarta edición del encuentro académico reunió a más de 200 participantes entre investigadores, académicos, estudiantes y representantes de diversas instituciones para reflexionar sobre gobernanza, justicia y cultura de paz como pilares para el desarrollo sostenible.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrolló con éxito la décimo cuarta edición de Investiga UTPL, su encuentro académico insignia dedicado a la investigación, la innovación y la generación de conocimiento. Bajo el lema “Gobernanza, Justicia y Cultura de Paz para Sociedades Sostenibles”, el evento se llevó a cabo los días 9 y 10 de junio en el Centro de Convenciones UTPL, consolidándose como un espacio de reflexión científica y construcción de propuestas frente a los desafíos contemporáneos.

Durante las dos jornadas, más de 200 participantes entre autoridades universitarias, investigadores, docentes y estudiantes compartieron experiencias, conocimientos y perspectivas orientadas a fortalecer el diálogo interdisciplinario y la colaboración académica en torno a temas estratégicos para el desarrollo sostenible.

Santiago Acosta, rector de la UTPL, destacó el papel de la investigación como motor del progreso social y académico. “La investigación debe ocupar un papel fundamental tanto en la academia como en la sociedad. Un país que no fortalece su talento intelectual compromete su futuro. Las universidades tenemos la responsabilidad de generar conocimiento, formar investigadores y aportar soluciones que respondan a los desafíos de nuestro tiempo”, señaló.

Por su parte, Diana Rivera, vicerrectora de Investigación de la UTPL, resaltó que Investiga representa una oportunidad para conectar conocimientos, experiencias y perspectivas que permitan generar respuestas innovadoras a las problemáticas que enfrentan los territorios y las comunidades.

A lo largo de sus catorce ediciones, Investiga UTPL se ha consolidado como una plataforma para la difusión científica, el intercambio de experiencias y la articulación de redes de conocimiento que contribuyen al fortalecimiento de la investigación y su impacto en la sociedad.

Durante el encuentro, destacados ponentes nacionales e internacionales abordaron temáticas relacionadas con los derechos de la naturaleza, el cambio climático, el territorio, los saberes ancestrales, la gobernanza y la cultura de paz, promoviendo la reflexión sobre la importancia de integrar diversas perspectivas para afrontar los retos sociales y ambientales actuales.