UTPL promueve encuentro científico sobre Gobernanza, Justicia y Cultura de Paz

miércoles, mayo 27, 2026

La décimo cuarta edición de Investiga UTPL, se realizará el 9 y 10 de junio en Loja, dirigido a docentes, investigadores y estudiantes. Están abiertas las inscripciones para el envío de resúmenes de investigación.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) presenta la décima cuarta edición del Investiga UTPL con el eje temático: “Cultura de Paz, Justicia y Gobernanza para sociedades sostenibles”. Este encuentro de divulgación científica e innovación se desarrolla en el Campus UTPL Loja el 9 y 10 de junio, con conferencias magistrales, exposición de pósteres y más.

Este evento reúne a docentes, investigadores y estudiantes que a través de sus trabajos científicos contribuyen al desarrollo sostenible, la justicia social y la construcción de sociedades sostenibles.

Luz María Castro, coordinadora general del Vicerrectorado de Investigación UTPL, señala que Investiga UTPL permite a los investigadores, a nivel regional y nacional, difundir resultados que permitan mejorar la calidad de vida de la sociedad.

En esta edición, el Investiga UTPL contará con la ponencia internacional de Julio César Mateus, doctor en comunicación, profesor de la Universidad de Lima y especialista en culturas digitales y educación. Además, participarán ponentes locales como Xavier León Vega, quien cuenta con una amplia trayectoria en docencia, cooperación internacional y trabajo con comunidades.

Así como Ramiro Ávila, doctor en sociología, con formación internacional en derechos humanos. Y Patricia Sotomayor, profesora investigadora de la Universidad San Francisco de Quito y presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política.

Aporte

El Investiga UTPL ha aportado valor científico, a lo largo de sus trece ediciones ha presentado 720 ponencias orales, la exposición de 380 pósteres científicos y la exhibición de 300 proyectos institucionales con impacto en territorio. Además, ha reunido a 4 mil 500 participantes con 15 volúmenes de memorias publicadas.