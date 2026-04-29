Golpe a la minería ilegal en Ecuador habría costado US$2.000 millones a mafias, dice Ministerio de Defensa

miércoles, abril 29, 2026

La ofensiva estatal contra la minería ilegal habría generado pérdidas multimillonarias a redes criminales y reabre el debate sobre seguridad, ambiente y economías ilícitas.

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El Ministerio de Defensa sostiene que las operaciones contra la minería ilegal han provocado pérdidas cercanas a 2.000 millones de dólares a estructuras mafiosas que operan en Ecuador.

La cifra busca dimensionar no solo el impacto económico sobre estas redes, sino también la magnitud del negocio ilícito que se intenta contener

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La minería ilegal ha dejado de verse únicamente como un problema ambiental. Hoy aparece asociada a crimen organizado, control territorial, lavado de activos y violencia.

Las acciones del Estado buscan golpear economías criminales que, en algunas zonas, han desarrollado dinámicas paralelas de poder.

Pero el tema también abre otra discusión: la sostenibilidad de la ofensiva. Expertos señalan que sin presencia estatal permanente, alternativas económicas locales y control territorial, estos golpes pueden ser temporales.

El combate a la minería ilegal se vuelve así una disputa por seguridad, recursos naturales y gobernabilidad.

Relevancia para Ecuador:

Es una noticia central para Ecuador porque conecta seguridad, protección ambiental y crimen organizado, tres temas cruciales para el país.

Además, pone en discusión la capacidad estatal para sostener políticas de control en territorios vulnerables y proteger ecosistemas estratégicos.

Foto de portada: Operativos contra minería ilegal buscan debilitar economías criminales vinculadas a explotación ilícita y devastación ambiental.

Crédito: Unal