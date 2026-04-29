Golpe a la minería ilegal en Ecuador habría costado US$2.000 millones a mafias, dice Ministerio de Defensa

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El Ministerio de Defensa sostiene que las operaciones contra la minería ilegal han provocado pérdidas cercanas a 2.000 millones de dólares a estructuras mafiosas que operan en Ecuador.
La cifra busca dimensionar no solo el impacto económico sobre estas redes, sino también la magnitud del negocio ilícito que se intenta contener
.
La minería ilegal ha dejado de verse únicamente como un problema ambiental. Hoy aparece asociada a crimen organizado, control territorial, lavado de activos y violencia.
Las acciones del Estado buscan golpear economías criminales que, en algunas zonas, han desarrollado dinámicas paralelas de poder.
Pero el tema también abre otra discusión: la sostenibilidad de la ofensiva. Expertos señalan que sin presencia estatal permanente, alternativas económicas locales y control territorial, estos golpes pueden ser temporales.
El combate a la minería ilegal se vuelve así una disputa por seguridad, recursos naturales y gobernabilidad.
Relevancia para Ecuador:
Es una noticia central para Ecuador porque conecta seguridad, protección ambiental y crimen organizado, tres temas cruciales para el país.
Además, pone en discusión la capacidad estatal para sostener políticas de control en territorios vulnerables y proteger ecosistemas estratégicos.
Foto de portada: Operativos contra minería ilegal buscan debilitar economías criminales vinculadas a explotación ilícita y devastación ambiental.
Crédito: Unal
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