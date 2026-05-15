Climatólogos temen que El Niño provoque fenómenos extremos sin precedentes

viernes, mayo 15, 2026

Especialistas advierten que un nuevo fenómeno de El Niño podría desencadenar eventos climáticos extremos e impactos globales más intensos de lo habitual.

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El temor frente a posibles fenómenos climáticos extremos vuelve a crecer entre especialistas internacionales, luego de nuevas advertencias sobre el impacto que podría provocar un episodio intenso de El Niño.

Climatólogos consideran que el calentamiento global podría potenciar aún más los efectos tradicionales asociados a este fenómeno.

Sequías severas, incendios forestales, lluvias torrenciales, inundaciones y olas de calor forman parte de los riesgos señalados por expertos.

El Niño es un fenómeno climático natural relacionado con el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, pero sus efectos pueden variar e intensificarse dependiendo de condiciones atmosféricas globales.

Diversas regiones del planeta ya enfrentan escenarios climáticos cada vez más extremos y frecuentes.

Los científicos advierten que el cambio climático está alterando patrones históricos y aumentando la probabilidad de eventos sin precedentes.

La preocupación internacional crece debido a posibles impactos sobre agricultura, recursos hídricos, salud pública y seguridad alimentaria.

Muchos gobiernos y organismos ambientales monitorean constantemente la evolución del fenómeno.

El comportamiento climático durante los próximos meses será determinante para evaluar riesgos y capacidad de respuesta.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador históricamente ha sido uno de los países más afectados por el fenómeno de El Niño.Lluvias intensas, inundaciones y daños económicos podrían generar importantes consecuencias sociales y productivas.

Foto de portada: Un bombero combate un incendio forestal durante agosto de 2025 en Hasley Canyon, California.

Crédito: Marcio José Sánchez