Ecuador une a pescadores y científicos para proteger la Reserva Hermandad

domingo, abril 12, 2026

Un modelo innovador en Ecuador integra a pescadores y científicos para proteger la Reserva Marina Hermandad, una de las zonas más biodiversas del planeta.

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En un esfuerzo conjunto sin precedentes, pescadores artesanales y científicos ecuatorianos están trabajando unidos para proteger la Reserva Marina Hermandad, ubicada en el corredor marino del Pacífico que conecta con Galápagos.

La iniciativa busca fortalecer la conservación de especies y ecosistemas marinos, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de las actividades pesqueras. Este enfoque colaborativo reconoce el conocimiento ancestral de los pescadores, combinándolo con la investigación científica para mejorar la gestión del área protegida.

La Reserva Hermandad es clave para la protección de especies migratorias, como tiburones y ballenas, que recorren grandes distancias en el océano Pacífico. Sin una protección adecuada, estas especies enfrentan riesgos como la pesca ilegal y el deterioro de su hábitat.

El modelo ecuatoriano ha comenzado a llamar la atención internacional, al demostrar que la conservación puede ser más efectiva cuando incluye a las comunidades locales como actores centrales.

Relevancia para Ecuador:

Este proyecto posiciona a Ecuador como referente en conservación marina. Además, fortalece la relación entre desarrollo económico y protección ambiental, clave para el futuro del país.

Foto de portada:

Ejemplares de ballenas piloto en aguas del Pacífico ecuatoriano, especies clave dentro de los ecosistemas protegidos de la Reserva Marina Hermandad.

Crédito: Sofía Green