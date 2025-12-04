Llegan a Ecuador otros 620 millones del FMI

jueves, diciembre 4, 2025

El Fondo Monetario Internacional desembolsó un nuevo tramo de 620 millones para el Ecuador, como parte del programa de apoyo económico acordado en 2024. Los recursos apuntalan el plan de estabilización fiscal y fortalecen la liquidez del país.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó un nuevo desembolso por 620 millones de dólares a favor del Ecuador, como parte del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el país mantiene con el organismo desde 2024. El anuncio fue confirmado por la representación del FMI, que destacó los avances del Gobierno en su plan de consolidación fiscal y reformas orientadas a la sostenibilidad económica.

Este desembolso corresponde a la revisión más reciente del acuerdo, en la que el organismo evaluó el cumplimiento de metas macroeconómicas relacionadas con la reducción del déficit, la transparencia fiscal, la eficiencia del gasto público y la implementación gradual de medidas estructurales.

Según la información difundida, los recursos se integran a las reservas internacionales y ayudarán a fortalecer la capacidad del Estado para afrontar obligaciones financieras inmediatas, estabilizar el flujo presupuestario y respaldar el cronograma de pagos previsto para cierre de año. El FMI señaló también que el país continúa enfrentando un contexto económico desafiante, marcado por presiones fiscales acumuladas, limitaciones de liquidez, el peso del endeudamiento y la necesidad de fortalecer ingresos sin afectar la recuperación económica.

El Gobierno ha reiterado que estos fondos permiten sostener la hoja de ruta fiscal y mantener el acceso a financiamiento internacional en condiciones favorables, mientras se ejecutan reformas destinadas a recuperar la sostenibilidad presupuestaria. Analistas económicos destacan que el desembolso genera un alivio parcial en el corto plazo, pero advierten que la estabilidad dependerá de la capacidad de ejecutar las reformas comprometidas y recuperar la confianza de los mercados.

El avance del programa con el FMI se considera clave para mantener abierta la puerta a nuevos créditos multilaterales y asegurar el financiamiento del presupuesto 2026.

Relevancia para Ecuador:

El desembolso del FMI brinda un respiro a la caja fiscal y refuerza la estabilidad económica en un momento de alta presión financiera. Su continuidad asegura acceso a financiamiento y reduce riesgos inmediatos, aunque mantiene al país sujeto a reformas fiscales que requerirán amplio consenso político.

