UTPL presenta aplicación de emprendimientos gastronómicos rurales

miércoles, junio 3, 2026

La plataforma permite a ciudadanos y visitantes acceder a información detallada de los establecimientos, facilitando la planificación de recorridos y promoviendo la riqueza gastronómica y productiva del territorio.

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Las carreras de Gastronomía y de Turismo de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) desarrollaron Emprende Gastro Loja, una aplicación móvil que reúne información de emprendimientos gastronómicos ubicados en las 13 parroquias rurales del cantón Loja, con el fin de facilitar el acceso a la oferta local, fortalecer la actividad turística en el territorio y generar mayor visibilidad a negocios vinculados a la gastronomía rural.

Una propuesta académica aplicada al territorio

Emprende Gastro Loja es resultado de un proyecto de transferencia tecnológica impulsado desde la academia con el propósito de vincular la investigación universitaria con soluciones prácticas para las comunidades rurales.

La aplicación integra 83 emprendimientos registrados en las parroquias de Chuquiribamba, Chantaco, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, Quinara, San Pedro de Vilcabamba, Vilcabamba, Yangana, Taquil, San Lucas y Santiago; mismos que fueron identificados mediante una línea base elaborada con información del Municipio de Loja, el Ministerio de Turismo y recorridos en territorio.

Información para planificar recorridos

La herramienta permite consultar datos clave de cada establecimiento, entre ellos ubicación, horarios de atención, precios promedio, formas de pago, años de experiencia, fotografías, reseñas, calificaciones y números de contacto.

Además, los usuarios podrán guardar locales como favoritos, compartir direcciones y acceder desde dispositivos iOS y Android. Como parte de la metodología aplicada, los negocios fueron organizados en un sistema de una, dos y tres estrellas, según criterios relacionados con servicios, permisos, funcionamiento e información disponible.

Tecnología y emprendimiento rural

Cristian Viñán Merci, director de la carrera de Turismo, comenta que “esta aplicación permite acercar la oferta gastronómica de las parroquias rurales a ciudadanos y visitantes, mediante una herramienta sencilla que reconoce el trabajo de los emprendedores y aporta a la dinamización turística de Loja”.

Proyección e impacto

La iniciativa busca que más personas conozcan las parroquias rurales del cantón, no solo por su gastronomía, sino también por su entorno natural, cultural y productivo. A la vez, permitirá generar datos sobre visitas, llamadas e interacciones dentro de la aplicación, información útil para evaluar su alcance y orientar futuras acciones de fortalecimiento turístico.

A finales de junio, la UTPL entregará formalmente la plataforma al Municipio de Loja, junto con sus componentes técnicos, para que pueda ser administrada y actualizada con nuevos emprendimientos conforme a las necesidades del territorio.