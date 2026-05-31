Un tesoro secreto de serpientes raras convierte a Ecuador en referencia científica mundial

domingo, mayo 31, 2026

Un extraordinario trabajo periodístico de The New York Times reveló la historia de Manuel Genaro Peñafiel Flores, un investigador ecuatoriano de 101 años que durante décadas ha reunido una de las colecciones de serpientes más importantes del país, contribuyendo al descubrimiento y estudio de especies poco conocidas de la Amazonía.

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La biodiversidad ecuatoriana volvió a captar la atención internacional gracias a un reportaje publicado por The New York Times, elaborado por la periodista Julie Turkewitz, y acompañado por el trabajo fotográfico de Johanna Alarcón. La investigación se adentra en la vida de Manuel Genaro Peñafiel Flores, un apasionado estudioso de las serpientes que ha dedicado gran parte de su existencia a documentar especies raras de la Amazonía ecuatoriana.

Desde su hogar en Mera, provincia de Pastaza, Peñafiel ha reunido durante décadas una colección científica excepcional que incluye ejemplares difíciles de encontrar e incluso algunas especies poco conocidas por la ciencia. Su trabajo ha despertado el interés de investigadores nacionales e internacionales, que ven en Ecuador uno de los territorios más importantes del planeta para el estudio de reptiles tropicales.

El reportaje destaca no solo la riqueza biológica del país, sino también el esfuerzo silencioso de científicos, naturalistas y coleccionistas que han contribuido a ampliar el conocimiento sobre ecosistemas amazónicos todavía poco explorados.

Ecuador alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del mundo en relación con su territorio. Muchas especies continúan siendo estudiadas y algunas incluso podrían permanecer sin descripción científica formal.

La historia de Peñafiel refleja cómo la pasión individual puede transformarse en una valiosa contribución al conocimiento global y a la conservación de la naturaleza.

Relevancia para Ecuador:

La investigación reafirma la importancia de Ecuador como potencia mundial en biodiversidad y evidencia el valor de apoyar la investigación científica y la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Pie de foto: Manuel Genaro Peñafiel Flores junto a una parte de su extraordinaria colección de serpientes en Mera, provincia de Pastaza.

Crédito: Johanna Alarcón / The New York Times.