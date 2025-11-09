En la COP30, María José Pinto alerta sobre el crimen organizado en la Amazonía

domingo, noviembre 9, 2025

La vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, advirtió en la COP30 sobre el avance del crimen organizado en la Amazonía y su impacto en las comunidades y ecosistemas. Pidió una respuesta internacional articulada para proteger la región.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), celebrada en Brasil, la vicepresidenta del Ecuador, María José Pinto, alertó sobre la creciente presencia del crimen organizado en la Amazonía y su vínculo con la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de especies.

En una reunión bilateral con el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, Pinto subrayó que “la defensa del medioambiente no puede desligarse de la lucha contra las mafias que destruyen nuestros bosques y amenazan a las comunidades indígenas”.

La vicepresidenta propuso fortalecer los mecanismos de cooperación regional, con un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo sostenible y justicia ambiental. También destacó el rol de los pueblos amazónicos como guardianes de la selva y pidió que los compromisos climáticos incluyan recursos específicos para su protección.

El encuentro tuvo un alto contenido político y ambiental, pues se realizó en un contexto donde la Amazonía sigue perdiendo miles de hectáreas cada año. Pinto recordó que “sin seguridad, no hay sostenibilidad”, insistiendo en la necesidad de acciones conjuntas entre los países amazónicos.

Relevancia para Ecuador:

El pronunciamiento de la vicepresidenta refuerza el liderazgo de Ecuador en los foros ambientales internacionales y consolida su papel como voz activa en la protección de la Amazonía, una prioridad estratégica para el país.

Foto de portada: La vicepresidenta María José Pinto durante su reunión con el presidente de la COP30, André Corrêa do Lago.

Crédito: Vicepresidencia de la República del Ecuador.