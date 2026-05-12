Si la deforestación sigue, la Amazonía llegaría a un punto sin retorno

martes, mayo 12, 2026

Expertos alertan que la deforestación y los incendios podrían llevar a la Amazonía a un deterioro irreversible, con consecuencias ambientales globales.

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La Amazonía enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia debido al avance sostenido de la deforestación, los incendios forestales y el cambio climático.

Diversos científicos advierten que la selva tropical más grande del planeta podría acercarse a un “punto de no retorno”, en el que grandes áreas perderían su capacidad de regenerarse.

La Amazonía cumple un papel fundamental en la regulación climática global y en la absorción de dióxido de carbono.

Sin embargo, la tala ilegal, expansión agrícola, minería y quemas continúan destruyendo millones de hectáreas cada año.

Los expertos temen que el deterioro alcance un nivel irreversible capaz de transformar partes de la selva en zonas secas o degradadas.

El impacto no sería únicamente ambiental. También afectaría biodiversidad, recursos hídricos, pueblos indígenas y estabilidad climática en distintas regiones del planeta.

La comunidad científica insiste en que aún existe margen para evitar escenarios más graves mediante políticas de conservación, cooperación internacional y reducción acelerada de la deforestación.

La Amazonía representa uno de los ecosistemas más importantes para el equilibrio ambiental mundial. Su deterioro tendría consecuencias que irían mucho más allá de Sudamérica.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador posee parte de la Amazonía y comparte la responsabilidad de proteger uno de los ecosistemas más estratégicos del planeta.

La conservación ambiental es además un tema cada vez más relevante para las nuevas generaciones y para la economía sostenible del país.

Foto de portada: Los incendios y la deforestación aceleran el deterioro de la Amazonía y elevan las alertas ambientales internacionales.

Crédito: Andre Dib / World Wildlife Fund-Brazil