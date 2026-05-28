Ecuador pasó de país petrolero a depender cada vez más de combustibles importados

jueves, mayo 28, 2026

La creciente dependencia de combustibles importados refleja el deterioro estructural del sistema de refinación ecuatoriano. Expertos advierten que recuperar plenamente la refinería es una necesidad urgente del Ecuador

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Ecuador, históricamente identificado como un país petrolero, atraviesa una paradoja energética cada vez más evidente: produce crudo, pero depende crecientemente de la importación de combustibles refinados para abastecer su mercado interno. El fenómeno refleja años de problemas estructurales en el sistema nacional de refinación y vuelve a poner en el centro del debate el futuro de la Refinería de Esmeraldas.

Diversos análisis económicos señalan que el país importa actualmente más combustibles que nunca antes, debido a la limitada capacidad operativa de sus refinerías y al deterioro acumulado de la infraestructura petrolera estatal. La situación obliga al Estado a destinar miles de millones de dólares a compras externas de derivados como diésel, gasolina y gas licuado.

La Refinería de Esmeraldas, considerada la principal instalación de refinación del Ecuador, enfrenta desde hace años problemas técnicos, mantenimientos insuficientes y afectaciones derivadas de incidentes operativos. Según estimaciones recientes, una recuperación integral podría requerir inversiones de hasta 2.700 millones de dólares.

El debate no es únicamente técnico. También involucra aspectos económicos, ambientales y políticos. Mientras algunos sectores plantean modernizar completamente el sistema de refinación nacional, otros consideran que el costo podría ser demasiado elevado frente a los cambios globales en materia energética y transición hacia tecnologías menos dependientes de combustibles fósiles.

A ello se suma la presión fiscal que generan los subsidios a combustibles y la volatilidad internacional de los precios del petróleo. La dependencia de importaciones expone además al país a riesgos geopolíticos y financieros que impactan directamente sobre la economía nacional.

Especialistas coinciden en que Ecuador necesita definir una estrategia energética de largo plazo que combine sostenibilidad, seguridad energética y eficiencia económica. El desafío será enorme: mantener la producción petrolera mientras el mundo acelera la transición hacia nuevas fuentes de energía.

Relevancia para Ecuador:

La situación afecta directamente las finanzas públicas, el costo de los combustibles, la balanza comercial y la seguridad energética nacional. El futuro de la Refinería de Esmeraldas será clave para el modelo económico ecuatoriano en los próximos años.

Foto de portada: La Refinería de Esmeraldas continúa siendo el principal complejo de refinación del Ecuador y pieza central del debate energético nacional.

Crédito: Archivo de Dialoguemos.ec.