Gobierno de Petro no descarta darle asilo a Nicolás Maduro

jueves, diciembre 18, 2025

El Gobierno de Colombia dejó abierta la posibilidad de conceder asilo político a Nicolás Maduro, una declaración que ha generado fuerte controversia regional y tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Tiempo de lectura: 2 minutos

El Gobierno del presidente Gustavo Petro no descartó la posibilidad de otorgar asilo político al mandatario venezolano Nicolás Maduro, en caso de que este lo solicitara. La afirmación fue realizada por la canciller encargada de Colombia, Rosa Villavicencio, quien sostuvo que el país “no tendría por qué decirle que no” a una petición de ese tipo, enmarcándola dentro de los principios históricos del asilo político colombiano.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen venezolano, especialmente desde Estados Unidos, que mantiene sanciones económicas y una postura crítica frente a Maduro, a quien acusa de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de haber consolidado un sistema autoritario.

Desde el inicio del gobierno de Petro, Colombia ha retomado relaciones diplomáticas plenas con Venezuela, restableciendo vínculos políticos, comerciales y fronterizos tras años de ruptura durante la administración de Iván Duque. Este giro ha sido defendido por el Ejecutivo colombiano como una apuesta por la estabilidad regional y el diálogo, pero ha sido cuestionado por sectores políticos y analistas que consideran que implica una legitimación del régimen chavista.

La posibilidad de un eventual asilo ha provocado reacciones adversas tanto en Colombia como en otros países de la región, donde se observa con preocupación cualquier gesto que pueda interpretarse como respaldo político a Maduro.

Por ahora, el Gobierno colombiano no ha confirmado que exista una solicitud formal de asilo, pero la sola mención del tema ha reactivado el debate sobre los límites del principio de asilo frente a líderes señalados por organismos internacionales.

Relevancia para Ecuador:

La postura de Colombia tiene impacto directo en Ecuador, país receptor de migración venezolana y actor clave en la estabilidad andina. Cualquier reconfiguración política regional influye en flujos migratorios, relaciones diplomáticas y cooperación internacional.

Foto de portada: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolás Maduro durante un encuentro oficial en Caracas.

Crédito: Colprensa