Ecuador llama a consultas a embajador en Colombia tras comentarios de Petro sobre Glas

jueves, abril 9, 2026

Ecuador eleva el tono diplomático frente a Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Jorge Glas, en un episodio que vuelve a tensionar la relación bilateral.

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El Gobierno de Ecuador decidió llamar a consultas a su embajador en Colombia como respuesta a las recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, en torno al exvicepresidente Jorge Glas. La medida representa un gesto diplomático significativo, que evidencia el malestar oficial frente a lo que se considera una intromisión en asuntos internos del país.

Las declaraciones de Petro, que cuestionaron el proceso judicial contra Glas, fueron interpretadas por la Cancillería ecuatoriana como inapropiadas y alejadas del principio de respeto mutuo entre Estados. En ese contexto, el llamado a consultas no implica una ruptura de relaciones, pero sí una señal clara de protesta y de revisión del estado del vínculo bilateral.

Este episodio se suma a una serie de tensiones recientes entre ambos gobiernos, marcadas por diferencias políticas e ideológicas. La figura de Glas, condenado por casos de corrupción, sigue generando repercusiones más allá de las fronteras ecuatorianas, especialmente en sectores políticos de la región.

Analistas consideran que este tipo de roces diplomáticos pueden escalar si no se manejan con prudencia, en un momento en el que la cooperación regional resulta clave para enfrentar desafíos comunes como la seguridad, la migración y la economía.

Relevancia para Ecuador:

El episodio refleja la fragilidad del equilibrio diplomático en la región y subraya la importancia de defender la soberanía institucional del país frente a pronunciamientos externos.

Foto de Portada: El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, junto al de Colombia Gustavo Petro, con Jorge Glas en el centro de la controversia y las tensiones diplomáticas.

Crédito: Getty Images / Semana