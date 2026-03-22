La DEA tiene a Petro como “objetivo prioritario” en investigaciones sobre posibles vínculos con narcotraficantes

domingo, marzo 22, 2026

La DEA habría puesto al presidente colombiano Gustavo Petro como objetivo prioritario en investigaciones sobre posibles vínculos con narcotraficantes, en un caso que escala y genera preocupación internacional.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta un nuevo y más delicado episodio político tras revelarse que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) lo tendría como “objetivo prioritario” dentro de investigaciones relacionadas con posibles vínculos con redes de narcotráfico. La información marca un giro en el enfoque del caso, al sugerir un seguimiento más directo y estructurado por parte de autoridades internacionales.

Según reportes difundidos por medios internacionales, las investigaciones se sustentarían en testimonios y líneas de indagación que buscan establecer eventuales conexiones con estructuras criminales. Aunque no existen acusaciones formales ni pruebas concluyentes, el hecho de que la DEA otorgue esta categoría al caso eleva significativamente su gravedad.

El señalamiento ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político colombiano. Sectores de oposición han solicitado explicaciones claras, mientras analistas advierten que este tipo de situaciones puede afectar la credibilidad institucional y la imagen internacional del país.

El contexto en el que surge esta información es especialmente sensible, debido a la polarización política en Colombia y a las tensiones existentes en materia de seguridad.

La evolución de estas investigaciones será clave para determinar su impacto en la estabilidad del gobierno y en la relación bilateral con Estados Unidos.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador comparte con Colombia desafíos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Una eventual crisis política o institucional en el país vecino podría incidir directamente en la cooperación regional y en el control de las economías ilegales en la frontera.

Foto de portada: Gustavo Petro, Presidente de Colombia, durante una intervención pública, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales sobre su gestión.

Crédito: Luisa González / Reuters